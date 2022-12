Az egész őszi idény alatt nagy harc volt az első háromba kerülésért, mely végül írásunk három főszereplőjének sikerült. Mindhárom csapat előtt még tizennégy forduló áll, hogy bebizonyítsa, hogy melyikük lesz érdemes arra, hogy az NB III-as osztályozón, vagy netán Fortuna jóvoltából egyenes ágon kerüljön a Nemzeti Bajnokság harmadik vonalába.

- Mi volt a célkitűzés, mi az, amit sikerült megvalósítani, mi az, amiben hiányérzete van?

- Hogyan tekint vissza a szezonra, erősebb, vagy netán gyengébb lett a bajnokság?

- Hogyan tovább, mikor indul a felkészülés, lesznek–e változások a keretben?

1. Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 14 13 1 0 54-9 40

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Feltétlenül a tabella elején szerettünk volna végezni, azon belül is az első helyen. Ezt úgy érzem maradéktalanul sikerült teljesítenünk, illetve elérnünk. Két évig nem vettünk részt a bajnokságban, de véleményem szerint korábban erősebb volt a mezőny, régebben több meghatározó csapattal, nagyobb volt a versengés. Részünkről mindent megtettünk, voltak nehéz mérkőzéseink, de mindig volt valami, amivel túl tudtunk lendülni a holtponton, hogy a mérkőzés számunkra ez kedvező legyen. Annak ellenére, hogy vezetjük a bajnokságot, veretlenek vagyunk, jó a gólkülönbségünk és nem futballoztunk rosszul, mindig vannak hibák, amiket láttunk ezen mindenképpen változtatnunk kell. A csapat nagy részével elégedettek vagyunk, de biztos, hogy változtatnunk kell, azért, hogy nagyobb legyen a játékosokon a nyomás, érezzék azt, hogyha nem úgy teljesítenek, akkor igenis van olyan bevethető játékos, aki képes olyan szinten futballozni mint ők. Két-három új játékos érkezése várható, már azt is szem előtt kell tartanunk, hogyha vissza szeretnénk kerülni az NB III-ba, akkor úgy kell erősítenünk, hogy az a játékos már ott is helyt tudjon állni. Január 10-én kezdünk el dolgozni, előbb még csak otthon végezhető feladatokkal, majd egy héttel később 16-án indul a tényleges felkészülés, melyre több edzőmérkőzést kötöttünk már le.

2. MÁV Előre FC Főnix 14 11 1 2 38-18 34

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - A célkitűzésünk egyértelműen a bajnokság megnyerése volt, az NB III-ba kerülés, és ennek megfelelően is erősítettünk a nyáron, éppen azért, hogy a csapatunk erre alkalmas legyen. Többé-kevésbé megvalósítottuk azt, amit szerettünk volna, egy dologgal nem számoltunk azonban hogy a Gárdony ennyire erős lesz. Az Ercsi elleni vereség nagyon nem volt bekalkulálva, míg a Gárdonyi elleni mérkőzésen pedig bebizonyosodott, hogy jelen pillanatban ők jobbak nálunk. Minimálisan erősebb lett a bajnokság a tavalyinál, voltak meglepetést csapatok az elején, gondolok itt a Mányra valamint a Kápolnásnyékre, nem hittem azt, hogy ilyen erőt fognak képviselni. Számomra viszont negatív meglepetés az Ercsi szereplése, miután bennünket megvertek kikaptak hétszer, vagy nyolcszor. Egyébként körülbelül azt kaptam a bajnokságtól, amit előzetesen vártam, minden mérkőzés nehéz. Természetesen nem tesszük fel a kezünket, nem akarunk abba a hibába esni, mint tavaly, amikor biztos vezetés után nem mi lettünk a bajnokok. Lesznek változások a keretben a tél folyamán, több távozó lesz, mint érkező. Nem adtuk fel a harcot, amíg matematikai esélyünk van addig egészen biztos, hogy harcolni fogunk az első helyért.

3. Sárbogárd 14 9 3 2 45-23 30

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - A legfőbb célunk az volt, hogy javuljon az eredményünk, és egy kicsit lépjünk előre. Ez nem volt konkrétan meghatározva, pontszámban, ha csak eggyel is, de többet teljesítettünk, mint tavaly ilyenkor. Dobogón vagyunk, fontos volt, hogy próbáljuk úgy alakítani a mérkőzéseket, hogy hazai pályán a lehető legtöbb pontot gyűjtsük be, lehetőleg látványos játékkal, sok góllal. Egy nagyon erős Gárdony, és egy nagyon jó Főnix mögött állunk a dobogón, ez szép teljesítmény! Az idei évben Gárdony csapata kiemelkedik, a felzárkózó csapatok fejlődtek, a Kápolnásnyék a Tordas és az Ikarus is előrébb van, mint ahogy tavaly volt, szorosabb és egy kicsit erősebb lett a pontvadászat. Edzői pályafutásom legnehezebb fél-idénye volt, ennyire komoly sérülés hullám, valamint iskolai és munkahelyi elfoglaltság nem nehezítette a munkámat. Rengeteget kellett azon gondolkodni, hogy miként tudjuk pótolni a hiányzókat. Mindenképpen kell erősítenünk ezt tervezzük is. Január 9 én indul a felkészülés, edzőmeccseket elsősorban a megyén kívüli csapatokkal tervezzük, valamint a Sárbogárdon is megrendezésre kerülő Téli Műfüves Bajnokságon veszünk részt.