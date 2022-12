2021-ben az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia nemzeti akadémiává vált, az U16-os korosztálytól fölfelé FEHA19 néven folytatta a utánpótlásközpont. Nem csak névileg volt változás a nemzeti akadémiai rendszerbe bekerüléssel, hanem a fehérvári műhely lett a Módszertani Központ is. Ez a titulus hatalmas felelősséggel is jár, hiszen a magyar jégkorong zászlóshajójaként kell irányt mutatni. Ezen felül szakmai napokat tart az akadémia, az elsőre még nyáron, Balatonbogláron került sor a NEKA falain belül. A másodikat december elején tartotta a Módszertani Központ az egyik fehérvári szálloda termében. A színvonalas rendezvényt Kovács Csaba, a FEHA19 sportigazgató szavai nyitották meg.

– Az esemény fókuszpontja , hogy próbáljunk meg tudást behozni a magyar jégkorongba és azt minél több szereplővel megosztani. Ez a feladatunk is, mint módszertani központ. Megpróbáltunk olyan témákat választani, amelyek alapot adnak az edzők számára és fontosak a továbbképzés kapcsán is. Természetesen tervezzük ennek a folytatását. Ezekről a témakörökről úgy gondoljuk, hogy a legfontosabbak, a legégetőbb problémák, vagy olyanok, amelyek kevésbé fordultak eddig elő. A scoutingról szóló elődadás különleges volt, hiszen ilyennel magyar edzők eddig nem nagyon találkozhattak. Bízunk abban, hogy az előadások által olyan dolgokat tudtak meg az edzők, amelyeket hasznosíthatnak. Mi azt valljuk, hogy mindenből lehet tanulni, ezért érdemes meccseket nézni, tanulni akár más edzői hibájából is. Kevin Constantine személyében pedig egy Magyarországon dolgozó top edzőt is hallhattunk. Szerintem nagy eredmény, hogy ilyen neveket tudtunk felvonultatni, de azt gondolom, nem ez a legnagyobb feladat. Most meghallgatjuk őket, de a legfontosabb, hogy ezeket a hétköznapokban is hasznosítani tudjuk – mondta Kovács Csaba, a Módszertani Központ honlapjának.

Az előadók között szerepelt Kari Lehtonen, a Finn Jégkorong Szövetség kapusképzési vezetője, aki a hálóőrök képzéséről, fejlesztéséről tartott előadást. A több mint 40 perces blokkban több játékhelyzetet is illusztrációval egészített ki, majd természetesen a népes hallgatóság kérdéseire is válaszolt.

Forrás: Soós Attila

– Mi teszi a kapust jó kapussá? Először is fontos, hogy az adott személy atletikus legyen, gyorsnak kell lennie, jól és tisztán kell olvasnia a játékot – kezdte válaszát a Fejér Megyei Hírlap kérdésere a szakember. – Meg kell értenie, hogy mi miért történik körülötte. Amikor azt mondom, hogy gyorsnak kell lennie, akkor itt a reakciójára és a lábmunkájára is gondolok, korcsolyával is gyorsnak kell lennie. A kapusokat speciális tréningekkel lehet fejleszteni, de ehhez nem elege csupán a csapatedzések. Finnországban hetente plusz két órát edzünk átlagban külön a kapusokkal, egyaránt a jégen és azon kívül is. Az edzőteremben mindent el kell követni, hogy jó erőnlétben legyen a kapus. 12 éves koruktól fogva tanítjuk nekik, hogyan olvassák a játékot, lépésről lépesre legyen egyre jobbak, ez a lényeg.

Később a FEHA19 mentoredzője, Vesa Viitakoski a hatékony és jó lövésekről beszélt, a finn szakember több NHL-es és akadémiai felvételt is felhasznált illusztrációként.

Vesa Viitakoski a FEHA19 mentoredzője

Forrás: Soós Attila

– Nehéz kérdés, mitől lesz egy lövés jó lövés – nyilatkozta lapunknak Viitakoski. – Fontos, hogy a játékos tudja, hova akar lőni, lássa, hol van a rés, ahova céloz. Minden alkalommal az edzés előtt van lehetőség gyakorolni, ez az idő jó lehetőség fejleszteni a kapura lövést. Szintén a csapattréningek után is van erre lehetőség. Jó, ha az ember olyat is csinál, amit annyira nem szeret, sokszor érdemes olyan gyakorlatokat végezni, amiben nem olyan jó az ember. Nyáron is lehet fejleszteni a lövéseken, ezen lehet jégen kívül is dolgozni. Időt kell szánni arra, hogy jobbak legyünk, hogy eredményesebben játszhassunk.

A szakmai nap során a szervezők igyekeztek a jégkorong minden fontos szegmensével foglalkozni. Lukas Havlicek, a Pittsburg Penguins és Ocelari Trinec scoutja a játékosmegfigyelés mozzanatiról, főbb irányelveiről mesélt, valamint kitért arra is, hogy miben különbözik egy scout munkája Amerikában és Európában.

Lukas Havlicek a játékosmegfigyelői szakmáról tartott előadást

Forrás: Soós Attila

– Mivel egy csapatsportról beszélünk, fontos a csapatmunka, a puzzle-daraboknak a helyükre kell kerülniük. A szakmai stábokkal is együtt kell működni egy jó scoutnak, szinte mindennap beszélni kell a részletekről. .Ha egy alkotóelem hiányzik az egyenletből, akkor nem fog működni a dolog. Ami a kiválasztást illeti, az USA-ban egyszerűbb, hiszen sokkal nagyobb a merítési lehetőség, így talán körültekintőbbnek is kell lenni, hogy kivel dolgozik együtt az ember.

A nap utolsó előadói a kerekasztal beszélgetés előtt a Hydro Fehérvár AV19 és a magyar válogatott szakmai stábjának alapkövei, Kevin Constantine és Kiss Dávid tartott előadást az edzők mindennapi teendőikről. A hallgatóság kicsit betekintést nyerhetett abba, mi vár egy meccsnapon, egy pihenőnapon, vagy akár egy edzésen a Volán játékosaira, de szóba került természetesen a sok éves NHL-es tapasztalattal rendelkező vezetőedző tananyaga is, amelyet Fehérváron és a nemzeti csapatnál is el kellett sajátítaniuk a jégkorongozóknak.

Kiss Dávid a Hydro Fehérvár AV19 és a magyar válogatott másodedzője

Forrás: Soós Attila

– Ez egy fantasztikus dolog, már eljutott oda a magyar jégkorong, hogy ilyen programokat szerveznek. Jó látni, hogy egész Magyarországról, különböző klubokból, különböző korosztályokból itt vannak edzők, vezetők, régi csapattársak és barátok, akiket régen láttam. Nagyon örülök, hogy itt lehettem és részese lehettem mint előadó. Napi edzősködésről tartottunk előadást, hogyan néz ki egy konkrét napunk a vezetőedzővel a fehérvári csapatnál. Szívesen bemutattuk, hogy nálunk hogy telik egy edzésnap, egy meccsnap, vagy pihenőnap. Mi történik a mérkőzés után egyből a mi szemszögünkből. Mit is csinál egy edző nap, mint nap. Bízom benne, hogy könnyű lesz beiktatni a mindennapokba. Nem hiszem, hogy bármi olyasmit hallottak, amit már ne hallottak volna. Mindenki kicsit máshogy csinálja. Mi nem állítjuk, hogy ez a jó irány, mi csak bemutatjuk, hogy mi mit csinálunk és bízunk benne, hogy az elhangzottakból tudnak majd hasznosítani az edzők – tért ki az előadásukra Kiss Dávid másodedző.

Kevin Constantine, a Volán és a magyar válogatott vezetőedzője

Forrás: Soós Attila

– Amerikában évekig a nyarak során részt vettem hasonló eseményeken, mint ez is, tanítani edzőket és játékosokat. Tehát nem volt a szituáció újdonság számomra, szerintem ezek az események igencsak hasznosak tudnak lenni. Napi teendőkről beszéltünk elsősorban, min mennek keresztül az edzők egy meccsnapon, vagy egy edzésnapon. Mit helyezünk előtérben, mit és hogyan próbálunk tanítani a játékosoknak, melyek a napi rutinjaink – tette hozzá Kevin Constantine.