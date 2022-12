DKSE – MEAFC-Miskolc 3:1 (20, 20, -19, 16)

Dunaújváros, 55 néző

Vezette: Ladányi Bence, Mezei Zoltán

DKSE: Tóth K., Pavliuk, Kisházi, Laczi, Hechavarria, Winter, Kuti (liberó). Csere: Farkas L., Gőczi, Vida, Pintér B., Velicsko, Béres (liberó). Vezetőedző: Tomanóczy Tibor

MEAFC-Miskolc: Karóczi (liberó), McLaughlin, Kozsla, Komlósi, Kovács Z., Árva M., Csizmadia. Csere: Oláh, Simkó, Szabó P., Kapusi, Tóth T. (liberó). Vezetőedző: Bagó László

A találkozó előtt a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége döntése értelmében a köszöntötték a 2022-es év legjobbjait. A házigazdák pedig – teljesen megérdemelten két elismerést is bezsebelhettek. 2022-ben az év férfi teremröplabda utánpótlás játékosának díját Tóth Kristóf kapta, míg az év férfi teremröplabda utánpótlás edzője Tomanóczy Tibor lett.

Ez úgy tűnik az összecsapás remek felvezetésének bizonyult, mivel ugyan 4:3-nál fordított a MEAFC, de Winter László Zétény, és Quintana Hechavarria Rajdel, révén ismét visszavette a vezetést a DKSE, és ezt követően taktikus, és pontos játékkal lépett el ellenfelétől, 14:11. Aztán egy kisebb előnyt sikerült a szett felénél kiharcolniuk (18:14), és a hajrára is ezt meg is őrizték. A játszmát pedig végül Laczi Dominik pontja zárta le.

A második szettben a vendégek próbáltak meg irányítani, de csak pillanatokig sikerült mindez. Fej-fej mellett haladtak a felek, hol az egyik, hol a másik csapatnál volt egy-egy pontos előny. Majd 17 után három pontosra nőtt a DKSE vezetése, és ezt már nem is engedte ki a kezéből a játékrész végéig.

A folytatásban 10:12 után a MEAFC került olyan lépéselőnybe, hogy három, négy pontnál beljebb nem tudott kerülni az újvárosi gárda. Ez a hátrány a játszma befejezéséig még nőtt is, így szépíteni tudott a Miskolc.

A negyedik játékrész eleje még egy kicsit döcögött, ám utána nyolc pontot gyűjtött a DKSE, 15:7. Ebből hármat ledolgoztak a vendégek, ám ennél közelebb azonban nem értek, és a hazaiak koncentrált játékkal nyerték a szettet, és a mérkőzést.