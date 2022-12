A 4. helyen álló Tóvill Kápolnásnyék együttesétől egészen a 9. helyen tanyázó Sárosdig mindegyik csapat képviselője fel tudott sorolni pozitívumokat, és negatívumokat egyaránt. Egy dologban azonban mind megegyeztek, hogy fejlődni akarnak és lehetőség szerint előrébb lépni.

A Tordas (gárdája), ha megnyeri a hazai meccseit még előrébb végzett volna

Fotós: Kricskovics Antal

- Mi volt a célkitűzés, mi az, amit sikerült megvalósítani, mi az, amiben hiányérzete van?

- Hogyan tekint vissza a szezonra, erősebb, vagy netán gyengébb lett a bajnokság?

- Hogyan tovább, mikor indul a felkészülés, lesznek–e változások a keretben?



4. Tóvill-Kápolnásnyék 14 9 – 5 38-24 27

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Próbáltunk a felsőházhoz csatlakozni, úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Habár nagyon szoros a mezőny, de a kitűzött célokat elértük, és kilenc győzelem kifejezetten jó, ráadásul úgy, hogy a csapat alig játszott hazai pályán. Jóval kiegyenlítettebb a bajnokság, mint az előző években, egy kimagasló van, ez a Gárdony csapata. Ők az NB III-as szintet képviselik, ettől függetlenül bárki meg verhet bárkit. Hogyha már ilyen jól sikerült az őszünk, akkor egy jobb tavasz esetén esetleg esélyünk lehet egy érem megszerzésére, és próbáljuk a második-harmadik helyet megcélozni. Távozónk nem lesz, érkezőnk lesz, egy fiatal középpályást mindenképpen hozunk, illetve egy szélső védővel vagyunk tárgyalásban. Január 10 én kezdjük a felkészülést, öt edzőmérkőzés lekötöttem, és elindulunk a Téli Műfüves Bajnokságban. Bízom abban, hogy tavasszal újabb meglepetéseket tudunk okozni riválisainknak.



5. Ikarus-Maroshegy 14 8 2 4 29-17 26

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - A szezon előtt magammal és a csapattal szemben olyan célkitűzést fogalmaztam meg, hogyha előrébb végzünk, a tavalyi helyezésünknél az feltétlenül előrelépést jelenthet. A pontszámok tekintetében hárommal szereztünk többet, mint tavaly ilyenkor. Az előző évben a tavaszi idény nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, abban bízom, hogy ez idén másképp lesz. Egyáltalán nem vagyunk elégedetlenek, voltak azonban fájó pontveszteségek mind idegenben, mind hazai pályán, ám voltak olyan bravúrok is, amikor nem feltétlenül nekünk állt a zászló a játék képe alapján, de mégis tudtunk három pontot szerezni. Talán a szezonzáró mérkőzésben, a Főnix FC elleni összecsapásban több volt, és megérdemeltünk volna legalább egy pontot, így kicsit keserédes lett az idény vége. Az idei pontvadászat a tavalyinál talán kiegyensúlyozottabb, bár korábban, évekkel ezelőtt volt ennél sokkal erősebb is a bajnokság a megyei első osztályban.

Az ötödik helytől látótávolságban van a dobogó, bár ez egy kicsit merész célkitűzésnek tűnik. Nagy kérdés télen, hogyan sikerül erősíteni, mivel ez elég nehéz, és nem is feltétlenül szükséges. Amennyiben egy olyan játékost tudunk szerezni, aki minőségi húzóember tud lenni, annak örülni fogunk. Szerencsére létszámproblémáink nincsenek, ebben a tekintetben a keret megfelelő, így nem fordulhat elő az, ami tavasszal, amikor komoly sérüléshullám sújtott bennünket és elfogytunk. Bizakodva várjuk a tavaszt, a felkészülést január közepén fogjuk elkezdeni. Az edzőmérkőzéseink már le vannak kötve.



6. Tordas R-Kord 14 8 1 5 22-15 25

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: - Minden évben az a tervünk, hogy szeretnénk egy jó csapatot összehozni emellett pedig azt akarjuk, hogy azok a játékosok, akik Tordason futballoznak jól érezzék magukat, és mindezt örömmel tegyék. Most van egy olyan csapatunk, amely egységes, és jó és elégedettek vagyunk velük. Annyiban van hiányérzetem, hogy sajnos a rangadók közül egyet sem tudtunk megnyerni. Ez elsősorban a csapatnak és a játékosoknak okoz keserűséget, nem a vezetőségnek. Hangsúlyozom, hogyha egy-egy rangadó jobban sikerült volna - főleg az előttünk állókkal szemben - hiszen mindenkitől kikaptunk – ezek alapján leginkább hazai pályán kellett volna eredményesebbnek lennünk. Most akkor sokkal jobb helyen, előrébb állhatnánk a tabellán. Az évzárón csapat saját magának fogalmazta meg, hogy ezzel a hatodik hellyel nem elégedett. A bajnokság évek óta ugyanazon a szinten van, de a Gárdony érkezésével lett egy igazán kimagasló csapat, melyet nem nagyon tudott megszorítani senki, ehhez talán még mi jártunk a legközelebb. Január közepén indul a felkészülés. Remélem azt, hogy senki sem szeretne távozni, legalábbis erről idáig nincs tudomásom, viszont vannak már kiszemeltek, így lesznek érkezők, legalább ketten jönnek majd a tél folyamán.



7. Lajoskomárom 14 7 2 5 26-28 23

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Szerettük volna az idény elején, hogy nem összeszedettebben szerepeljünk, mint tavaly. Bár a szezon során a játékunk képe kissé hektikus volt, de összességében sikerült elérnünk, amit akartunk az első félév során. Bízom abban, hogy a tavasszal tovább tudunk fejlődni. Nyilván ki lehetne emelni mérkőzéseket, amelyeken jobb eredményt lehetett volna elérni, amúgy érzem hogy rendben volt ez a félév. Az előző évhez képest kerültek egymáshoz a csapatok, van öt-hat együttes, amely tudásban és teljesítményben nagyon közel áll egymáshoz, közülük is kiemelkedik a Gárdony, utánuk hasonló erőt képvisel a Főnix FC, a Sárbogárd, az Ikarus- Maroshegy, a Kápolnásnyék és a Tordas. A keretet szeretnék egy kicsit megerősíteni, de a nagyobb változások, amennyiben szükségesek lesznek, azok majd a nyáron történnek. A felkészülést január második hetében kezdjük, egészen a bajnokság kezdetéig heti négy alkalommal fogunk edzeni. Remélem, hogy jól fog sikerülni a munka, és akkor tudunk majd egy kicsit még előrébb lépni. Idén nem indulunk el a Téli Műfüves Bajnokságban, nyolc-kilenc edzőmeccsünk van lekötve, ezt a számot megfelelőnek tartom arra, hogy kellő erőben vágjunk neki a tavasznak.



8. Mányi TK 14 6 0 8 30-27 18

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - A legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy Mányon egy ütőképes csapat alakuljon ki, elsősorban a fiatalokból, egy stabil szakmai háttérrel párosulva. Nem voltak nagy elvárásaink, helyezésbeli célokat nem tűztünk ki, ám a tavalyi évhez képest azért szerettünk volna előrébb lépni, és az év elején leginkább egy számjegyű helyezésben gondolkodtunk. Számunkra nagyon hektikus volt a szezon, nagyon sok hazai mérkőzés játszhattunk, de ezekből nem mindig kerültünk ki jól. Ez annak is köszönhető, hogy szépen lassan elfogyott a csapat a különböző sérülések, és betegségek miatt, és a végére már csak tizenhárom-tizennégy játékos maradt hadra fogható. Ettől függetlenül helyezésben a gárda hozta az elvártakat, és játékban is egy jó középcsapatnak számítunk. Nagyon sportszerű, és a mezőnyben elfogadott a csapatunk, és azt sem megvetendő, hogy nagyon kevés fegyelmi üggyel kellett foglalkozni velünk szemben. A csapat erejéhez képest minden tekintetben megfelelt, hiányérzet természetesen mindig van, de nem olyan, amely a társaságra ráolvasható. A srácok, amit tudtak kihoztak magukból, és szerintem a helyünkön vagyunk. A Gárdony NB III-ból való kiesésével jött egy olyan csapat, amely mind szervezettségben, mind játékerőben a többi riválisa fölé emelkedik, és egyáltalán nem meglepetés az ő első helyük. Ez által az élcsoport kiegyensúlyozottsága megváltozott, a többiek nagy valószínűséggel nem fogják tudni velük felvenni a versenyt. Az élmezőny többi tagja hasonló játékerőt képvisel, és a középmezőnnyel is lényegében ugyanez a helyzet. A hátsó légióban elhelyezkedő nyolc csapat bármelyiket bármikor meg tudja verni. Január második hetében fogjuk megkezdeni a munkát, természetesen ez időjárásfüggő is. Nekünk az edzéslehetőségünk nem olyan jó, bár két műhelyünk is van Csabdin és Mányon, de ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak. Tizenkét edzőmérkőzést kötött le a vezetőség, sokat fogunk játszani, és ezzel kompenzáljuk azt, hogy esetleg kevesebbet tudunk edzeni. Örömteli volt számunkra, hogy kilencvenkilenc százalékban bennünket hívtak, és jó pályákon készülhetünk főleg budapesti, BLASZ I-es, és NB III-as együttesek ellen. Ez nagyon jó értékmérő lesz a csapat számára. Nagyobb változásokat nem tervezünk a játékoskeretben, távozóról nem tudok, és érkező sem biztos, hogy lesz. Inkább alulról próbálunk meg építkezni, akit érdemes lesz, azt beemeljük a felnőttek közé.



9. Sárosd 14 5 2 7 24-22 17

Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - Az első Magyar Kupa-mérkőzés után nyilatkoztam, hogy a 4.- 6. valamelyikére szeretném, ha odaérnénk. A kilencedik helyen telelünk, ez kissé csalódás számunkra, de új csapatot építünk, nagyon sok mérkőzésen nem felénk billent a mérleg nyelve, ezek alapján, és a képességek szerint nem itt kellene állnunk. Most azonban ez a realitás. Az edzések látogatottságára egyáltalán nem panaszkodhatok, 17 18 fővel dolgozunk rendszeresen. Tudtunk a munkába újat belevinni, és élvezik is ezt a srácok. Szabályokat fektettünk, le ezek azonban nem annyira ízlenek néhány játékosnak, sokan mindig csak a jó hangulatot keresik, de megpróbálunk ezen változtatni. Most kiegyensúlyozottabb az idei szezon, mint az előző volt, mert minden egyes csapat próbált erősíteni a nyár folyamán, példa erre Lajoskomárom, Ikarus-Maroshegy. Kevés olyan a meccs van, ahol csak úgy felmenne egy csapat a pályára és papírforma szerint annak kellene nyerni. Azok az együttesek, amelyek tavaly a végén kullogtak ugyancsak erősítettek és ezáltal lett a már említett kiegyensúlyozott mezőny. Sajnos kevés foci van - ez ugyanúgy ránk is jellemző - inkább a fizikai része dominál a játéknak, több a párharc, és, ha van egy-egy jó játékos, az el tud dönteni a találkozókat, és több csapat tudja megszorongatni a másikat, mint tavaly. Négy-öt távozónk lesz, és ugyanennyi érkezővel számolunk. Január 10-én kezdünk, a Téli Műfüves Bajnokságban nem indulunk el, inkább edzőmérkőzéseket kötöttem le. Rövid felkészülés lesz, az 5. hét már a bajnokság rajtját jelenti, heti négy foglalkozással (három edzés, plusz a mérkőzés) készülünk. A célunk pedig a hetedik hely megszerzése, erre igenis képesnek tartom a társaságot.