Idén szerencsére már nem kellett számolni a pandémiával, igaz „érkezett” helyette más – az energiaárak robbanásszerű emelkedése, amelytől természetesen nem tudták magukat függetleníteni a szervezők sem. Így a korábbi években megszokott négy nap helyett három napos lett a torna, bár a programok, illetve a különböző kupák, ha csökkentett módban is, de működnek.

Az első napon már reggel nyolc óra előtt pályára léptek a csapatok, méghozzá a 16 csapatos Amatőr Kupán, amelyen többnyire fehérvári illetve Székesfehérvár környéki csapatok indultak. Ez azért újdonság, mert a korábbi években is próbálkoztak a rendezők ezzel a tornával, ám igazán most jött össze megfelelő létszám. Az első találkozón az Orinoco 2002 csoportban a házigazda Videoton Baráti Kör Egyesület és a Royal Flush összecsapását utóbbi nyerte 2-1-re. Délre kiderült, hogy ebből a kvartettből a Székesfehérvár FC és a Brotherhood csapata jutott tovább. Köztük az egymás elleni eredmény döntött az elsőségről. A Roneko csoportból az EGÖN és Steam Team névre hallgató gárdák vívták ki a folytatás lehetőségét. A másik két négyes délután 16 óra körül fejezte be a küzdelmeket, a Citroen-Fábián csoportból a Juhász TETŐK és az SFL Logisztika együttesei lettek nyolcaddöntősök, itt érdekesség, hogy büntetők után alakult ki a sorrend. A Peugeot-Fábián csoportból a Royal City, valamint a Farkasfalka csapatai mentek tovább. A folytatásban, nagy csaták után a legjobb négy közé a Farkasfalva, a Royal City, a Steam SE, és az EGÖN alakulatai kerültek. Innen előbbi kettő menetelt a fináléba, ahol a megyei II. osztályban játszó Kisláng gárdájára épülő – Árki Péter, Dudar Ervin, Dudar Krisztián, Erdei Barnabás, Juhász Márton, Juhász József, Willerding Zsolt által fémjelzett Farkasfalka csapata fordítani tudott a Royal City ellen, és 2-1-es győzelmével bezsebelte az aranyérmet.

Ezután következett, illetve az Amatőr Kupa meccsei közé ékelődött már az 38+ Öregfiúk Kupa Kiss Lajos Emléktorna, elsőként a Videoton Baráti Kör és az Enyingi Öregfiúk között, melyet 4-2-re hoztak az enyingiek, majd a Vidi legendájával, Dvéri Zsolttal a soraiban a Seregélyes is ötöt számolt a VBKE csapatára. Mindenesetre nosztalgiázhattak a kilátogatók, akik közül többen direkt az „öregek” miatt jöttek el a VOK-ba. Talán nem véletlen, hiszen az előbb említett Enying színeiben a megyében is jól ismert Paluska Krisztián, és Paluska László kapott helyet, de ahogy azt már évek óta megszoktuk a baracsi Fejó-Therm Kft. csapata szintén veretes nevekkel – Vaszócsik Viktor, Salamon Miklós, Szurma Péter, Körmendi Zsolt – lépett parkettre. A Sárépszer Kft. legénysége ugyancsak favoritja volt a lapzártánk után befejeződött mérkőzés sorozatnak, náluk ugyancsak a megye labdarúgásának több jeles képviselője, a teljesség igénye nélkül – Gál Dániel, Somogyi Szabolcs, Bobory Balázs, Magasföldi József, Kovács Attila – rohamozta a kaput.