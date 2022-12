A szeptemberi, férfi Európa-bajnokság kölni csoportmeccsei után - válogatottunk a német nagyvárosban volt érdekelt - robbant a bomba: a Vojvoda Dávidot másfél évtizeden át képviselő bajai menedzser, Vinkó László keresetet nyújtott be a kosaras ellen elmaradt ügynöki jutalék és annak kamatai jogcímén. Egy svájci székhelyű, kosárlabdás ügyekre szakosodott testület, a BAT úgy döntött, a játékos 14.4 millió forintot és az eljárási költséget, továbbá a kamatokat - a hírek szerint összesen 16 milliót -, köteles megfizetni Vinkónak. Mivel a tartozás rendezésére azóta sem került sor, valamint egyezség sem született, a nemzetközi szövetség, a FIBA a napokban felfüggesztette Vojvoda nemzetközi játékjogát. Az Alba kiválósága ha február közepéig nem egyezik meg az ügynökkel – amire momentán szinte semmi esély nincs -, nem léphet pályára a válogatott utolsó két világbajnoki selejtezőjén, február végén, a litvánok ellen idegenben, valamint hazai pályán, Szombathelyen, a bosnyákok elleni derbin.



Vojvoda Dávid az Alba kosarasainak péntek délutáni edzését követően készséges, de részletekbe nem szeretne belemenni. „Lehet, hogy később majd beszélek az ügyről, de egyelőre nem állok a nyilvánosság elé. Furcsának találom az eljárást, ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy jelen állás szerint a következő két selejtezőn nem léphetek pályára, amit természetesen nagyon sajnálok. Ugyanis a válogatott számomra mindig nagyon fontos volt és az is marad. Az Albában való szereplésemet ez az egész nem érinti, a bajnokságban pályára léphetek, a FIBA eltiltása akkor lesz majd érdekes klubszinten, ha a Fehérvár kilép a nemzetközi porondra.”

Persze, ez legközelebb jövő ősszel lenne esedékes, ami még meglehetősen távoli, ráadásul a kosaras 2020 nyarától érvényes, három évre szóló szerződése fél év múlva lejár. A klub és a kosaras között már megkezdődtek a tárgyalások, komoly esély van a közös folytatásra. Ha Vojvoda marad, a csapat a 2022-23-as szezonban érmet szerez - ami valószínűsíthető, hiszen jól szerepelnek, dobogós helyen várják a folytatást -, akkor sem biztos, hogy az együttes kilép a nemzetközi porondra. Ugyanis több, hazai egylethez hasonlóan a közelmúltban, 2022 őszén sem vállalták az indulást a nemzetközi porondon a rendkívüli költségek miatt.

- Amikor a játékost két és fél éve szerződtettük, leigazolásában a menedzser nem működött közre. Nekünk a klub és a kosárlabdázó érdekeit kell szem előtt tartanunk, Vinkó Lászlóval ez ügyben nem álltunk jogviszonyban. Természetesen szeretnénk, ha a dolgok békésen rendeződnének, ha szükséges, minden segítséget és támogatást megadunk a csapatkapitányunknak. Ennek a mostani döntésnek nincs hatása Vojvoda Dávid szereplésére az NB I-es bajnokságban – jegyezte meg kérdésünkre Balássi Imre, az Alba Fehérvár elnöke.

A menedzser, Vinkó László a Nemzeti Sportnak nyilatkozott az eseményekről. „Tizenöt évnyi, teljes összhangban elvégzett közös munka szűnt meg köztünk jogszerűtlenül valami vagy valaki miatt, ez idézte elő a jelenlegi helyzetet . „A vonatkozó, jogerős 2021. évi BAT-ítélet alapján továbbra is fennáll Vojvoda Dávid tartozása, amelynek nyomán a FIBA saját hatáskörben kiszabta az eltiltásról szóló szankciót a játékossal szemben. Mindent elkövettem annak érdekében, az észszerűség határait is átlépve, hogy a helyzet ne fajuljon idáig, hogy elkerüljük a bíróságot. Valamennyi ügyet érintő tény és fejlemény dokumentálva van, ezek az ügy minden érintettjének a rendelkezésére állnak. Az én lelkiismeretem tiszta.”



Az ügyre Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára nem tért ki hosszasan a történésekre, azt mondta, ez a kosaras és korábbi ügynöke belügyeként értékelhető. A főtitkár hozzátette, természetesen megkapta a szövetség a FIBA hivatalos értesítését Vojvoda felfüggesztéséről, amit ő azzal a lendülettel tovább is küldött a magyar válogatottat irányító szakvezetőnek, Ivkovic Stojannak.

- Pontosan ismertem az ügyet, az összes fejleményt. Furcsa, hogy egy olyan ügynök, aki tizenöt éve képviseli a játékost, úgy zárja le a kettejük közötti kapcsolatot, hogy feljelenti ügyfelét – nyilatkozta az országos sportnapilapnak Ivkovic Stojan, a nemzeti együttes szakvezetője. - Mint szövetségi kapitány mondom, még nem láttam olyat, hogy magyar ügynök magyar játékost jelentsen fel, s kérje, hogy ne játszhasson az Európa-bajnokságon. A többiről mindenki gondolhat bármit, és a saját lelkiismerete alapján ítélje meg a történteket. Mi a válogatottnál Dávid pártján állunk, tudjuk, hogy őszinte, s ha hibázott is, mert hibázott, nem ezt érdemli. Tanulság minden játékosnak, hogy a kisbetűs részt is el kell olvasni a szerződésben. Ha engem kérdeznek, az a véleményem, ne fizessen, még olyan áron sem, ha emiatt nem játszik majd a válogatottban, noha a csapatot nyilván érzékenyen érinti a hiánya. Vannak elvek, amelyekhez tartjuk magunkat, s van a bizalom a menedzser iránt, amit mindenkinek alaposan át kell gondolnia.”

A világbajnoki selejtezők K-csoportjában a magyar válogatott jelenleg öt győzelemmel és ugyanennyi vereséggel az ötödik helyen áll. Az olimpiai és friss Eb-ezüstérmes franciák állnak az élen 8-2-es mérleggel, ugyanennyi győzelmet és vereséget számlálnak a litvánok is, akik a szintén a világ közvetlen élmezőnyéhez tartoznak. Montenegró hatszor nyert és négyszer vesztett, a bosnyákok és a mieink mérlege egyaránt 5-5, a csehek három siker mellett hétszer kullogtak le leszegett fejjel a parkettről, a magyarok elleni mindkét meccsüket elvesztették. A mieinknek matematikai esélyük még van a továbbjutásra, azonban a sorsuk már nem a saját kezükben van. Ha kosarasaink mindkét meccsüket megnyerik a litvánok és a bosnyákok ellen, akkor is elképesztően jól kell alakulnia számunkra a többi összecsapásnak.