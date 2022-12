A fehérvári klub a járvány előtt és a COVID után is mindig igyekezett különböző intézményekbe ellátogatni, hiszen ennél jobb reklám nem kell sem a magyar labdarúgásnak, sem a székesfehérvári klubnak. A Vidi két válogatott focistája, Hangya Szilveszter és Bese Barnabás a Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskolában látogatta meg a népes diáksereget, több mint 400 kíváncsi fülpár hallgatta a labdarúgók élményeit. Kiderült, a tanulók döntő többsége járt már Sóstón mérkőzésen, sőt jó néhányan a Vidi utánpótlásában rúgják a bőrt. A beszélgetés után kérdéseket is tehettek fel a gyerekek, majd dekázóversenyt is tartottak az ifjak között. A programot természetesen dedikálás és fotózkodás zárta le.