A forduló rangadóját Szolnokon rendezték, a Fehérvár vendégeskedett az alföldi városban. A vendégek a második helyen várták a bajnokit, a házigazda Olaj KK a harmadik pozíciót foglalta el az NB I-es tabellán. Az Alba nem kezdett jól, az első félidőben tetemes hátrányt hoztak össze, a hazaiak 43-24-re vezettek, a harmadik negyed derekán Vojvodáék megkezdték a felzárkózást, a 40. percre érkezve fordítottak, majd ismét a házigazdák voltak szűk előnyben. A rendes játékidő zárása előtt a látogatók egalizáltak, a hosszabbítást is jobban kezdték, de a végjáték a házigazdáké volt, akik végül 94-90-re győztek.

- Tudtuk, hogy kiegyensúlyozott ütközet lesz, fizikális, kemény játék, hiszen élcsapatok találkoztak. Mindig a győzelemre hajtunk, természetesen ezúttal is nyerni akartunk, amire volt is esélyünk, nem sokon múlt. Gratulálok a Szolnoknak, ha az egész mérkőzésen nyújtott teljesítményt veszem alapul, a vendéglátók megérdemelték a sikert. A hazaiak 25 támadó lepattanót szedtek, ami számunkra negatív rekord, ez döntötte el a csatát. Ezzel együtt is volt esélyünk nyerni, sajnos most nem sikerült – értékelt a fehérváriak vezetőedzője, Matthias Zollner.

Gasper Potocnik, az Olaj KK szakvezetője érthetően elégedetten nyilatkozott a lefújás után.

- Kemény játék volt, az Alba nagyon jó csapat. Elléptünk, a fehérváriak visszajöttek, de sikerült ismét átvennünk a kezdeményezést. Szinte két, különböző mérkőzést vívtunk, hol mi domináltunk, hol a vendégek. Hibákat vétettünk előbb védekezésben, majd támadásban is, a sok eladott labda és könnyű kosár miatt, amit az albások szereztek, nehéz helyzetbe kerültünk. A játékosaink azonban megmutatták a karakterüket és sikerült fordítanunk, ami nem könnyű egy ilyen helyzetben. Legközelebb okosabbnak, keményebbeknek kell lennünk az egész mérkőzésen, ha egy ilyen erős együttes ellen sikeresek akarunk lenni. Ezen a szinten húsz pont előny könnyen eltűnhet, a modern kosárlabdában gyorsan változhatnak az eredmények, ha nem figyelsz, veszítesz. A közönség támogatása természetesen ezúttal is nagyon sokat jelentett számunkra.

Auston Barnes, a hazaiak légiósa a hosszabbításban remekelt, fontos triplákat szerzett, végül 8/6 ponttal zárt.

- Azt hiszem a második félidőben okoztunk vezetőedzőnknek, Gasper Potocniknak egy szívinfarktust. Engedtük az ellenfélnek, hogy felvegye a ritmust, a Fehérvár erős, tehetséges csapat, megdolgoztattak minket. Fontos a győzelem, nagyon rossz lett volna húszpontos vezetésről veszíteni. Kiegyensúlyozott meccs volt, nagyot küzdöttünk, minden társam hozzájárult a sikerhez.

Somogyi Ádám, a fehérváriak irányítója 7/3 pontot gyűjtött az összecsapáson.

- Kemény meccs volt, amire számítottunk is, az első félidőben nem voltunk elég határozottak. Úgy gondolom, megérdemelten nyert a Szolnok, de a második félidőben megmutattuk, hogy felvesszük a versenyt bárkivel. A támadó lepattanók miatt veszítettünk, ebben feltétlenül javulnunk kell a folytatásban. A szolnokiaknak sok sikert kívánok a továbbiakban.