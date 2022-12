A padovai torna előtt a dunaújvárosiak is óvatosan bántak az esélyekkel, hiszen a papírforma szerint az Ekipe Orizzonte, a Padova, valamint a holland ZVL 1886 mellett nem a Fejér megyeiek számítottak a továbbjutást érő első két hely várományosainak. Ennek ellenére már az első mérkőzésen, az Ekipe ellen megmutatta a DFVE, hogy nem szabad lebecsülni, hiszen az első félidőben több góllal is elhúztak Gardáék. A folytatás kiegyenlítettebb volt, 11-11-es döntetlen lett a vége.

– Egy nagyon magasan kvalifikált csapat volt az első ellenfelünk, szerintem az összteljesítményét látva a Final Fourra is jó eséllyel pályázik, nyilván sorsolás függő lehet majd – nyilatkozta lapunknak Mihók Attila, a Dunaújváros vezetőedzője. – Nagyon jól kaptuk el a mérkőzést, a védekezésben néhány extrát is nyújtottunk az első negyedben, támadásban pedig működött minden. Szerintem egy picit rosszul mértek fel minket, és igazándiból ami területet kaptunk, azt szigorúan kihasználtuk és már az elején ki tudtunk építeni egy nagyobb arányú előnyt. Ez megadta az alaphangot a későbbiekre is, ők óvatosabbak lettek, mi pedig bátrabbak.

A második találkozón is olasz gárda volt az ellenfél, végig kiélezett csatában 7-7-es döntetlen született a Padova ellen.

– Az első nap nagy öröme után próbáltunk a realitás talaján maradni és elsősorban a védekezésre koncentrálni ezen a mérkőzésen. Nagyon nehezen ment nekünk a Padova zónáját feltörni, kevés gólon tudtak tartani minket, de szerencsére mi is jól védekeztünk, a legnagyobb különbség ami kialakult az talán a második negyedben 6-4-es olasz előny volt, de még a szünet előtt tudtunk szépíteni. Később a negyedik negyedet is szoros helyzetből tudtuk várni. Az utolsó öt másodperc kivételével ezt a játékrészt 2-0-val lehoztuk, sajnos a legvégén egy fórból kaptunk egy gólt. De ez az eredmény, mint később kiderült elég volt a továbbjutáshoz. Egy jó védekezés alappal tudtunk sikeresek lenni ellenük.

Az utolsó körben a csoport leggyengébb, holland csapata volt az ellenfél. Nem a saját kezében volt a Dunaújváros sorsa, hiszen ha a két olasz együttes 12-12-öt, vagy annál gólgazdagabb döntetlent játszott volna, ők jutnak tovább.

– Az utolsó meccs előtt próbáltam nem a továbbjutásra fókuszálni, mivel nem teljesen a mi kezünkben volt a sorsunk, mi megtettük, amit meg kellett tenni. Azt gondolom, hogy ha az utolsó körben az olaszok játszanak egy 13-13-at, akkor egyrészt ez egy nagyon nehezen menedzselhető dolog lett volna, másrészt nagy veszélyt hordozott volna magábn, hogy ha nem jön össze, akkor kieshetett volna az egyik. Mi csak a saját dolgunkkal foglalkoztunk, próbáltuk a maximumot kihozni a hollandok elleni meccsből. Az eredmény tükrében ez sikerült is, egyik csapat sem verte meg őket annyira, mint mi. Nem mintha ez külön cél lett volna, de elég nyomatékosan otthagytuk a nyomunkat.

A Dunaújváros hatalmas sikert ért el, hiszen a nyáron alaposan átalakult és megfiatalodott kerettől ezt az eredményt nem várta senki.

– Nekem mindenben meglepetést okoztak a lányok, de azt gondolom, hogy annak a szűk rétegnek is, aki a női vízilabdát követi és érti, őket is minden szinten meglepte ez az eredmény. Ez az opció nem nagyon volt benne a pakliban előzetesen. Hátsó, surranó pályán bejutottunk az elitbe, miközben erre nem is számítottak, nem is készültek ránk külön. Kicsit olyan, mintha a marokkói edzőt kérdeznék a világbajnokságon mutatott sikereikről. Vannak még csodák. Az, hogy a Dunaújvárossal minden évben történik egy ilyen, ez külön öröm és köszönjük a sport szeszélyének. Ezek szerint valamit jól csinálunk.