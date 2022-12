A Graz együttese ellen ebben az idényben egyszer sem szakadt ki a gólzsák, két hosszabbításos osztrák siker született két találkozón. A szezonbeli harmadik mérkőzést Fehérváron rendezték karácsony másnapján, a kiváló hangulatú, teltházas bajnokit a Volán nyerte 3-0-ra. Az első harmadban Stipsicz, a másodikban Petan tette fel az i-re a pontot egy-egy parádésan kijátszott akciót követően. A végén pedig Hári emelt az osztrákok üresen hagyott kapujába.

– Úgy láttam, a Fehérvár kicsit jobb volt nálunk. Az első két harmad nekik kedvezett, a harmadikban mi voltunk a jobbak. Jelenleg problémáink vannak a góllövéssel, ami az energiára vezethető vissza. Kellett volna egy kis szerencse a harmadik harmad elején, hogy belőjünk egy helyzetet, és ettől egy kicsit energikusabbá váljunk. A végén a kapuslehozatallal is próbálkoztunk, és mindent egy lapra tettünk fel. De így kell folytatnunk, és kicsit nagyobb nyomást kell helyeznünk a kapura – mondta a lefújás után Johan Pennerborg.

– Jó meccs volt támadásban és védekezésben is. A Graz rendkívül stabil védelemmel rendelkezik, nem lőnek sok gólt, de a védelmüknek köszönhetően mindig szoros meccseket játszanak. Amikor támadni próbálsz, arra is oda kell figyelni, hogy csak egy gól az előnyöd. Egy szép helyzetből szereztünk vezetést az első harmadban és ez nagyon fontos volt. Úgy gondolom, hogy jól irányítottuk a mérkőzést, nem akartunk támadni, amikor nem lehetett. Jó a védelmük és amikor nem adnak lehetőséget rá, nem szabad erőltetni. Végül elég támadást tudtunk ahhoz kialakítani, hogy lőjünk két gólt és egyszer betaláljunk az üres kapuba. Szép munka volt ez a csapat részéről – nyilatkozta Kevin Constantine a fehérvári klub felületén.

A munka után szerdán a szórakozásé, illetve szórakoztatásé lesz a főszerep a jégcsarnokban, ugyanis a tavalyi év sikere után idén is megrendezik Materplast Skills Challenge programot. Az este folyamán a játékosok különféle ügyességi feladatokban mérik össze tudásukat, majd természetesen lesz három a három elleni játék is. Ebben a szurkolók is fontos szerepet kapnak, hiszen a publikum állíthatja össze a sorokat, valamint a helyszínen lévőknek a büntetőszépségversenynél is meglesz a szerepük.

A pontos program:

18:00 kapunyitás

19:15 leggyorsabb kör verseny

19:30 lövéspontosság

19:45 lövéserősség

20:00 jégkészítés

20:20 passzpontosság

20:35 büntetőszépségverseny – szurkolói szavazás

20:50 jégkészítés, szünet

21:10 három a három elleni játék

21:30 esemény vége, győztes kihirdetése, a karácsonyi mezek átadása