Egyik csapat sem várta csúcsformában a találkozót, hiszen a Graz az elmúlt hat mérkőzéséből csupán egyet tudott megnyerni, igaz azt a Salzburg ellen 3-1-re. A Volán az elmúlt hat találkozójából csupán egyet tudott megnyerni rendes játékidőben, illetve egyet hosszabbítás után, 23-án Bécsben nyert Kevin Constantine alakulata. A 99ers és a Fehérvár eddig kétszer meccselt egymással az alapszakaszban, egyik alkalommal sem szakadt ki a gólzsák. A királyok városában ráadásban a Graz vitte el a bónuszpontot a Raktár utcából, míg novemberben Ausztriában jégkorongban ritkán látható 0-0-ás rendes játékidőt követően büntetőkkel nyert a narancssárga-feketék. Az AV19 a hetedik, míg a vendégek a a kilencedik helyről várhatták az összecsapást, de a két gárdát 12 pont választotta el egymástól.

Szite a csilláron is lógtak az emberek az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, telt ház és fantasztikus hangulat fogadta a csapatokat. Fournier eladott korongjával, majd Fladeby ráemelt lövésével startolt el a mérkőzés. A vendégek jóval aktívabban kezdtek, a hazai játékosok lábában és kezében még az elfogyasztott bejglik meglátszódtak, sok volt az eladott pakk és a technikai hiba. Három perc eltelte után Nilsson távoli lövésével éledezett a Volán, majd Findlay került ziccerbe, de a a szurkolók számára régi ismerős, Engstrand védett. Felvette a tempót a Fehérvár, most a Graz szorult be, a 99ers kapusának többször is résen kellett lennie. Nyolc perc elteltével Erdély szerzett korongot, passzolt a hosszún érkező Horváth elé, a kapáslövést hatalmas bravúrral védte Engstrand. Egy minutummal később sakk-mattra lejátszotta a vendégek védelmét a Fehérvár, Leclerc, Hári, Stipsicz volt a korong útja, utóbbinak a félig üres kapuba kellett már csak közelről bepasszolnia a játékszert, 1-0. A fehérvári fölény megmaradt, bér a Graz kontráiban is volt veszély, hét perccel a vége előtt Pfeffer távoli löketét kellett hatástalanítania Roynak. A harmad végén emberelőnybe kerültek a kék-fehérek, Leclerc többször is közelről próbálta bepofozni, de sajnos sikertelenül.

A második játékrész Schiechl közeli próbálkozásával indult, majd a túloldalon Campbell tüzelt távolról. Ismét osztrák lehetőségek következtek, Bouramman helyzeténél védett botossal Roy. Emberelőnybe került Kevin Constantine gárdája, Bartalis kékvonalas bombája után alakult ki veszélyes szituáció, de Engstrand állta a sarat. A hazaiak fölénye kicsit csökkent az első húsz perchez képest, de a korong így is többet járt az osztrákok harmadában. A játékrész derekánál ismét öt a négy ellen támadhatott a Volán, a harmadik előny pedig meghozta a gólt. Ismét egy szépen kijátszott figurát mutatott be a Fehérvár, az i-re a pontot ezúttal Petan rakta föl, 2-0. Majdnem gyorsan jött a szépítés, az exvolános Yogan szerencsére nem tudott túljárni Roy eszén, a másik kapunál Vértes sem járt sikerrel Engstranddal szemben.

Kuralt löketet nyitotta meg a harmadik játékrészt, a túloldalon próbált a Graz nyomást gyakorolni és minél előbb szépíteni. Öt perc után kijött a szorításból a Fehérvár, Bartalis vezette harmadik sor került többször is helyzetbe. A harmad derekán Fournier ütőjében volt a harmadik Fejér megyei találat, de sajnos benne is maradt, Engstrand védeni tudott. Mindkét együttes gólra törően játszott, élvezetes mérkőzést láthatott a publikum. A végén levitte kapusát a Graz, beszorult a Volán, Yogan a kapuvasat találta telibe. Egy perccel a lefújás előtt Hárihoz került a pakk, aki félpályán túlról a kapuba emelt, 3-0. Nagyon fontos három pontot szerzett a Hydro Fehérvár AV19, továbbra is tapad a legjobb hatra Kevin Constantine alakulata.