A két csapat az idei szezonban egyszer mát összemérte az idejét, igaz jó régen már, ugyanis még az első fordulóban vendégeskedett Olaszországban a Volán. Akkor Kevin Constantine alakulata 4-1-re nyert a Pustertal otthonában. A sárga-feketéknek volt már mérkőzésük ezen a héten a Graz otthonában, a Wölfe 3-1-re nyert. A Fehérvár is jó formában várhatta a találkozót, hiszen az utóbbi két meccsén még gólt sem kapott a gárda, a két ligaújoncot 3-0-ra verték a kék-fehérek. A hazaiak azonban erősen megfogyva várták a vasárnapi derbit, hiszen Bartalis István, Magosi Bálint, Tim Campbell, Olivier Roy, Andrew O’Brian és Mihály Ákos sem állt a szakmai stáb rendelkezésére, így a FEHA19 Erste Ligás együtteséből ezúttal Csollák Márkó kapott bizonyítási lehetőséget Tóth Balázs kapus mellett. A Fejér megyeiek keretében nem volt még ott az új szerzemény, a francia válogatott támadó Guilllaume Leclerc, aki a tavalyi alapszakaszban 44 találkozón 41 pontot szerzett a Ljubljanában, a rájátszásban pedig 7 fellépésen 9 egységet jegyzett. A 26 éves játékos várhatóan a jövő hét végén mutatkozhat be.

Jó szokásához híven ezt a mérkőzést is jó kezdte a Hydro Fehérvár AV19, Sarauer tesztelte először Smitht, éles szögből leadott lövést védte a kapus. Négy és fél perc elteltével emberelőnybe kerültek az olaszok, a fórban elsősorban Kristensen sorozta meg távolról Horváthot, de a magyar hálóőr állta a sarat. Öt az öt ellen ugyan többet birtokolta a Volán a korongot, de igazán nagy helyzetet nem sikerült kialakítani Smith kapuja előtt. Nyolc perccel a játékrész vége előtt a harmadik sor tudott jelentős veszélyt okozni Terbócs révén. Majd a Fehérvár bár emberelőnyt kapott, de 17 másodperc után Fourniert is kiküldték a bírók. A harmad végére felpörögtek a csapatok, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, a hazaiak részéről Nilsson és Csollák is lőhetett ígéretes pozícióból, de Smith védett.

Kuralt lövése nyitotta meg a második játékrészt, majd később Terbócs is helyzetbe került. Támadott a Volán, de a támadó harmadban hiányoztak az utolsó pontos passzok. Öt perc eltelte után Findlay ülhetett ki a büntetőpadra, az emberelőnyben szerencsére Kristensen csak az oldalhálót találta el. A harmad közepén kijjebb jött a szorításból a Pustertal, Harju közeli lövésénél nagyot kellett védenie Horváthnak. Öt perccel a szünet előtt Andergassen cselezte ki Nilssont, majd a védő szorításából leadott lövését fogta Horváth. A játékrész végén emberelőnybe került a Fehérvár, húsz másodperc alatt pedig ki is használták a fórt a hazaiak, Petan bombázott a kapuba, 1-0.

A harmadik harmad elején még egy percig emberelőnyben hokizhatott az AV19, de Hári lövését fogta Smith. A túloldalon is jött egy emberelőnyt, Csollák ülhetett ki két percre, de magabiztosan kivédekezték a hazaiak. Egyre több feszültség volt a jégen, egyre többször lökdösődtek a felek sípszó után. Öt az öt ellen felpörgött a játék, Kuralt csörrentette meg a kapuvasat éles szögből. Hárinak az ütőjében volt a második hazai gól, de közeli próbálkozása mellé ment nyolc perccel a rendes játékidő vége előtt. Emberelőnybe került a Volán, de nem sikerült bevinni a vélhetően mindent eldöntő találatot. A Wölfe is megkapta a maga esélyét öt a négy ellen, de Horváth fogott mindent. A végén levitte kapusát a Pustertal, Petan pedig ezt kihasználta, és bebiztosította a Fehérvár győzelmét.