A 38+ Öregfiúk Kiss Lajos Emléktorna már az Amatőr Kupa fináléjához közeledve indult el, és rögtön két vereségbe szaladt bele a házigazda Videoton Baráti Kör csapata. A piros-kékek előbb az Enyingi Öregfiúktól kaptak ki 4-2-re, majd a korábbi fehérvári közönségkedvenc, a négyszeres magyar válogatott Dvéri Zsolttal megerősített Seregélyes SC tömte ki őket 5-0-ra. Ezt követően meglepetéssel folytatódott a hat csapatos megmérettetés, ugyanis a Budapestről érkező FC Multimol együttese előbb legyőzte 1-0-ra a torna egyik esélyesét, a Fejó-Therm Kft. csapatát, melyben korábbi megyei és országos szinten is elismert korábbi labdarúgók, többek között Vaszócsik Viktor, Salamon Miklós, Szurma Péter, Huber Balázs is parkettre léptek. A következő mérkőzésen pedig egy újabb skalpot gyűjtött a fővárosi alakulat, méghozzá nem is akármilyen és váratlan sikert elérve szintén egygólos győzelemmel zártak az ellen a Sárépszer Kft. ellen, amely 2021-ben elhódította a kupát. A Sárépszer Kft. együttesét idén Bobory Balázs, Magasföldi József, Rehák Viktor, Kovács Attila, Reveland Zoltán, Varga Jenő, a 126-szoros futsal válogatott Németh Péter, Gál Dániel, Knausz Tamás, Vas Tibor, Somogyi Szabolcs, valamint Varga Jenő erősítette.

A folytatásban javítani tudott a Fejó-Therm Kft. gárdája, ezt a Seregélyes SC bánta, ugyanis a Fehérvári József vezette baracsiak 2-0-ra legyőzték őket. Így már idejekorán eldőlt, hogy ebben az évben nem lesz címvédés, mivel a tavalyi döntő egyik résztvevője sem lett finalista. Az utolsó csoportmeccsen aztán a Sárépszer Kft. a lovak közé csapott, és a Fejó-Therm Kft. elleni sima 3-0-as győzelemmel adta meg a sanszot, hogy a harmadik helyre befusson.

Az 5. helyért vívott csatában a Videoton Baráti Kör újfent belefutott egy méretes zakóba, 5-0-ra kapott ki a Fejó-Therm Kft.-től, míg a bronzmérkőzésen vigasztalódott a Sárépszer Kft, amely magabiztosan 4-1-re legyőzte a Seregélyes SC együttesét. A döntőben mindkét kapuban két találatot jegyezhettünk az Enyingi Öregfiúk és az FC Multimol összecsapásán, a szétlövést, és a tornát pedig a budapestiek nyerték 4-3-ra.

Végeredmény:

1. FC Multimol, 2. Enyingi Örefiúk, 3. Sárépszer Kft., 4. Seregélyes SC, 5. Fejó-Therm Kft., 6. Videoton Baráti Kör