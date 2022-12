A helyezésektől függetlenül mindig is kiemelt jelentőséggel bírt a két gárda összecsapása, és ez nem volt másként ezúttal sem. Az kétségtelen, hogy egyik csapat sem a legjobb periódusát éli meg a ligában, sőt némi malíciával kiesési rangadónak is nevezhettük az utolsó, illetve az utolsó előtti csapatok mérkőzését. Egyik legénység sincs jó passzban, nyolc, illetve kilenc vereség után vágtak neki ennek a hatvan percnek. Mindkét együttes úgy készült erre a találkozóra, hogy nyílt sisakos, jó hokival szeretné felülmúlni a másikat. A fehérváriak kellően felvértezve utaztak az idei szezon negyedik, és nagy valószínűséggel utolsó Fejér megyei rangadójára, amelyben több új, a napokban igazolt szerzemény is helyet kapott. Így Alexander Mokshantsev, Eriks Zohovs is bemutatkozhatott a kék-fehérek színeiben, ám Dobos Mihály Bendegúz még nem kapott lehetőséget. A 27 éves orosz szélső az előző szezonban közel pont/meccses átlagot hozott Lengyelországban: az STS Sanok mezében 30 mérkőzésen 6+22 egységig jutott, de ősszel nem lépett jégre. A lett center 2019 óta a University of Alaska-Fairbanks játékosa volt – a koronavírussal sújtott időszakban hazájában játszott – a jelenlegi szezonban 4 NCAA-meccsen szerepelt. A 18 éves magyar tehetség korábban a Pesterzsébeti Farkasokban jégkorongozott, 2021 őszétől Finnországban edződött, ott volt az askeri divízió 1/A-s junior világbajnokságon 4. helyen végzett együttesben, ahol 1 gólt lőtt és 2 gólpasszt jegyzett.

Az 7. percben egy betörés után Zohovs bemutatkozásképpen egyedül tört kapura, elhúzta a pakkot Kovács Dávid mellett, és lőtt a hálóba, 0-1. Nem kellett sokáig várni a folytatásra, mert két perccel később a Ugnius Cizas kék vonalról eleresztett lövésébe Mokshantsev tette bele a botját, meglepve ezzel Kovácsot, 0-2. Majd a 14. percben első emberelőnyükből is betaláltak a kék-fehérek, jó megforgatták a DAB védelmét, ezt követően pedig Cizas lökete talált utat a hazai ketrecbe, 0-3. Szinte rögtön szépítettek a házigazdák, nem telt el másfél perc, amikor Oliver Hadzinikolics átadását Somogyi Balázs verte be, 1-3.

Az első szünet után nyugodtan őrizhette előnyét a FEHA19, mivel riválisuk közel sem volt annyira hatékony támadásban, mint azt várhatták volna szurkolóik kétgólos hátrányban. Csupán a bekksorból előre törő Varga Arnold lövései jelentettek némileg üde színfoltot az újvárosi hívek számára. Majd ajtó-ablak helyzetben Ambrus Csongor növelhette volna a fehérvári vezetést, de közeli lövését szépen védte Kovács. A 33. percben egy kapu előtti kavarodást követően Farkas László kotorta a gólvonal mögé a pakkot, ám a gólt csak rövid videózás után adták meg a sípmesterek, 1-4. A folytatás is a kékek kedve szerint alakult, a 35. percben egy emberfórt használt ki a duplázó Zohovs, 1-5.

A harmadik harmadban próbálkozott becsülettel az Acélbikák csapata, de Márkus Levente remekül teljesített a vendégek kapujában. Még a hajrában Ambrus Cs. hagyott ki egy száz százalékos, végletekig kijátszott ziccert, ám a csatár nem hagyta annyiban, és a dudaszó megszólalásának pillanatában nagy gólt lőtt a kapu közepébe, 1-6.

A FEHA 19 teljesen megérdemelten győzött, még ilyen különbséggel is.

Jegyzőkönyv:

Dunaújvárosi Acélbikák – FEHA 19 1-6 (1-3, 0-2, 0-1)

Dunaújváros, néző

Vezette: Soós, Máhr-Stumpf, Árkovics G., Dorner

Dunaújvárosi Acélbikák: Kovács D. – Svars, Varga A., Dézsi Bence, Mihalik, Niskanen - Brus, Kmec, Hadzinikolics (1), Somogyi B. 1, Szalma – Lénárt, Vas Márk, Marosi, Stan, Szabó Cs. – Erdély B., Lammi, Pinczés O., Tamás, Vezetőedző. Niko Eronen

FEHA 19: Márkus – Mingazov (1), Racsinszkij (1), Cizas 1 (2), Mokshantsev 1 (1), Zohovs 2 – Csollák (1), Dobmayer (1), Ambrus Cs. 1, Fekete A., Keceli-Mészáros (1) - Reiter A., Kóger B., Mayer, Farkas L. 1 (1), Zezelj – Győrffy, Salamon, Alapi, Dézsi Barnabás, Tamási. Vezetőedző: Anatolij Bogdanov

Kiállítások: 12, ill. 10 perc

Kapura lövések: 34-36

Gól emberelőnyből: 4/0, ill. 5/3