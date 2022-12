A Volán kerete továbbra sem teljes, Magosi Bálintra hosszabb kihagyás vár, akinek egy újabb ujjsérülése után műtétre van szüksége, Tim Capmbell sincs még mindig száz százalékos állapotban, Roy egészségügyi problémája sem jött még rendbe teljesen, de ő a túrára már jó eséllyel az együttessel tarthat. Mihály Ákos sem bevethető, a fiatal csatárra 1-2 hetes kihagyás vár. Azonban Kevin Constantine újra számíthatott Bartalis Istvánra és Andrew O’Brianre, valamint első ízben ölthette magára a fehérváriak mezét Guillaume Leclerc.

A találkozó elején Vértest küldték ki a játékvezetők gáncsolásért, de az osztrákok nem igazán tudtak emberelőnyt jelenteni Horváth kapujára. Amelynek hálója immáron több mint három mérkőzés óta nem rezdült meg, ha a pénteki találkozó nagy részébe is így maradna, új ligarekord születhetne. Az első komolyabb hazai lehetőségre öt percet kellett várni, ekkor O’Brian tüzelt éles szögből éppen csak kapu mellé. Agresszívan kezdett a Villach, ez jól láthatóan kevésbé ízlett a kék-fehéreknek. Collins került nagy helyzetbe, megpróbálta elhúzni Horváth mellett, de a fiatal hálóőr túljárt a támadó eszén. Kezdte felvenni a fonalat a Hydro Fehérvár AV19, Erdély kapásból közelről a kapu oldalát találta csak el. Elkezdtek működni Constantine kissé átalakított sorai, Leclerc is felvette csapattársai ritmusát, bár Fournier-vel ütközött egyet a francia támadó. Próbált nyomást gyakorolni ellenfelére a Volán, de a vendégek sem vettek vissza, egy középről leadott lövést kellett mamuttal védenie Horváthnak, majd Sabolic is próbára tette a magyar portást. Három és fél perccel a játékrész vége előtt eldőlt, egyelőre nem lesz rekord, mivel a Villach részéről Grafenthin szerencsés góllal előnyhöz juttatta a vendégeket, 0-1. Emberelőnybe került a Fehérvár, de nem sikerült rögtön egalizálni.

Sabolic lövésével kezdődött el a középső harmad, de Horváth zárta a szöget, majd a túloldalon Findlay próbálkozhatott közelről. Négy perc eltelte után fehérvári emberelőny következett, de csak kapuvasig jutottak a hazaiak. Rohamozott a Volán, Findlay volt aktív, de a helyzeteken kívül a szájkaratéban is kivette részét, Rivett-Mattinennel szólalkoztak össze egy kapu előtti kavarodást követően. Hét és fél perc elteltével megszületett a kék-fehérek egyenlítő gólja, Nilsson talált be, 1-1. Ha már a labdarúgó-világbajnokságra nem jutottak ki az olaszok, Petan tartott egy kis bemutatót, talppal tálalt Findlay elé, de ezt a lövést is hárította, Lamoureux. Hét perccel a harmad vége előtt O’Brian eladott korongja után Richter és Rauchenwald mehetett Horváthra, ketten kipasszolták a kapust, Richter pedig bevágta a ziccert, 1-2. Négy perccel a játékrész vége előtt egyenlítési esély kínálkozott az AV19 előtt, emberelőnyben játszhattak Háriék. Az eséllyel pedig élt is Kevin Constantine alakulata, Sarauer nyúlt bele jól egy lövésbe, 2-2. Erdélyt ismét buktatták, újabb hazai fór következett, de a vezetést nem sikerült megszerezni.

A záróetap osztrák emberelőnnyel startolt el, átvészelte ezt az időszakot a Fehérvár. Három és fél eltelte után újra megszerezte a Villach a vezetést, Collins szólózott, majd Horváthot kicselezve értékesítette a ziccert, 2-3. A túloldalon Findlay is hasonló tervet eszelt ki, de Lamoureux az utolsó pillanatban összezárta a lábait. Mattinen magasbotja nagy esélyt adott a Volánnak, négy perces hazai fór következett, de aztán Leclerc is kapott büntetést, így oda lett az öt a négy elleni szituáció. Lendületbe jött a Fehérvár, a fölény öt az öt ellen is érződött, de Lamoureux állta a sarat. A Fejér megyei offenzívát Sarauer vitatható kiállítása törte meg, de Horváth tartotta hátulról a brigádot. Hat perccel a vége előtt Erdély csengette meg a kapuvasat, ment előre a Fehérvár az egyenlítésért. A hajrában emberelőnyt kapott a Fehérvár, Kevin Constantine időt kért, levitte kapusát is, de egyenlíteni nem sikerült, a Villach elvitte mind a három pontot.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – EC iDM Wärmepumpen VSV

2-3 (0-1, 2-1, 0-1)

Székesfehérvár, 2051néző. V.: Smetana, Siegel, Gatol-Schafranek, Riecken.

AV19: Horváth D. – Fournier, Horváth M., Leclerc, Hári (1), Kuralt – O’Brian, Nilsson 1 (1), Vértes, Findlay, Petan – Stipsicz, Szabó, Erdély, Bartalis, Terbócs – Csollák, Németh, Sarauer 1 (1), Ambrus G. (1). Vezetőedző: Kevin Constantine.

Villach: Lamoureux – Kulda (1), Rivett-Mattinen (2), Grafenthin 1, Rauchenwald (1), Luciani – Joslin, Wetzl, Sabolic, Collins 1, Hughes – Despres (1), Moderer, Desjardins, Tomazaevic, Richter 1 – Kohlmaier, Raspotnig, Rebernig, Lanzinger, Prodinger. Vezetőedző: Rob Daum.

Kapura lövések: 41-30.

Kiállítások: 10, ill. 16 perc.