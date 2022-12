Mindkét csapat győzelemmel hangolt a találkozóra. A FEHA19 a megyei derbit nyerte meg még a karácsony előtt roppant magabiztosan, 6-1-re. A DVTK Jegesmedvék kedden hazai környezetben léptek jégre a DEAC ellen, egy kiélezett összecsapáson a büntetők döntöttek a miskolciak javára.

– A DAB ellen hatékonyak voltunk. A légiósok komoly lökést adtak a csapatnak, kreatív energiát hoztak a játékunkba, hatékonyak voltak, ezért is vannak itt. Irányt kell mutatniuk a következő szint felé az egész csapat számára. Összességében nem játszottunk tökéletes meccset, viszont azt is látni kell, hogy nehéz, ha érkezik 5-6 új játékos és egy kicsit minden a feje tetején áll. Jönnek vissza a válogatottakból, vannak, akik most mentek el a nemzeti együtteshez. Néhányan sérülés után tértek vissza, dolgozunk, edzünk, van tennivalónk. Természetesen egy 6-1-es siker nagy lökést adhat ennek a fiatal csapatnak. A kapusunk kiválóan védett Dunaújvárosban, nagy önbizalmat jelenthet nekünk az a győzelem – mondta Anatoli Bogdanov a megyei derbin aratott siker kapcsán.

A két gárda ebben a szezonban eddig kétszer találkozott egymással. A nyitófordulóban Miskolcon simán nyert a DVTK 6-1-re, míg november végén Székesfehérváron két harmad után hiába vezetett két góllal a FEHA19, a három pontot a Jegesmedvék vitték haza, 5-3-as végeredménnyel.

– A DVTK egy jó csapat, amit az eredmények is mutatnak. Jól felkészített és szervezett együttes. Szerintem jobb kapusuk van, mint tavaly, ami nagy hatással van a játékukra. Minőségi csapatról beszélhetünk az ő esetükben. A legjobbunkat kell nyújtanunk ellenük. Ha helyzetbe kerülünk, hatékonynak kell lennünk. Az emberelőnyös játék, az emberhátrányos védekezés és az apró részletek dönthetik majd el a találkozót.