MÁV ELŐRE SC-ST-Solar - Swietelsky Békéscsabai RSE 0:3 (-21, -9, -17)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Kiss Zoltán, Szabó Zsolt

MÁV ELŐRE SC-ST-Solar: Gilfillan 4, Karnyitskaja 7, Tóth J. 6, Szabó L. 4, Dolotova, Vajda 5. Csere: Kovács E. (liberó), Kiss L. 1, Alishanova, Szilágyi. Vezetőedző: Nagy Fanni.

BRSE: Drpa 19, Glemboczki 13, Bodnár D. 8, Pintér A. 2, Aktas 12, Bagyinka. Csere: Molcsányi (liberó), Sinka, Olynik 1, Sullivan 4. Vezetőedző: Tóth Gábor.

A legutóbbi bajnokságban ezüstérmes csabaiaknál alaposan kicserélődött a keret, hiszen hatan is távoztak, és mindössze Marta Drpa maradt a légiósok közül. Érkezett viszont görög, török, ukrán légiós, illetve a Nyíregyházával már bajnoki címig jutó Ralica Vaszileva. A magyar törzsgárda viszont két kivétellel maradt, hiszen Tóth Gábor vezetőedző továbbra is számíthatott Bagyinka Fanni, Bodnár Dorottya, Glemboczki Zóra, Kertész Petra, Molcsányi Rita és Szatmári Lilla játékára. Hozzájuk csatlakozott a felnőtt válogatott egyik alapembere, az ugyancsak Nyíregyházáról a BRSE-hez igazoló Pintér Andrea.

Mindenesetre nem számítottak arra a vendégek, hogy az első szettben lényegében végig dominálni fog a házigazda. 3-3 után átvette a Loki a vezetést, és 14-14-ig nem is engedte ki a kezéből. Remek megoldásokat láthattunk a kék-fehérektől, sokan elkönyvelték, hogy a játszmát is megnyerhetik, ám a hajrá felé közeledve 19-19 után fordítani tudott a BRSE, és rutinosan le is hozta ezt az etapot.

A második szett fehérvári szempontból mondhatni nem igazán sikerült. Az előző játszmából okulva a csabaiak 3-7-el indítottak, és innentől már csak az eredmény után szaladtak Nagy Fanni vezetőedző tanítványai. Ellentétben az előző szettel itt már a drukkerek azért szurkoltak, hogy elérje a MÁV Előre a tíz pontot, ám ezúttal ez nem sikerült.

A harmadik játszma hasonlóképpen, bűn rosszul kezdődött, 0-5-öt követően próbálta magát összekapni a Loki, ez szép lassan annyira jött össze, hogy a legkisebb különbség 14-20-nál volt.

- Az első és a harmadik szettben megmutattuk, hogy miként tudunk mezőnyözni, és ezzel nehéz helyzetbe hozni egy erősebb ellenfelet is. Sajnos még a hosszabb labdameneteket nem sikerül megnyerni, ezen mindenképp dolgoznunk kell. – értékelt Nagy Fanni a találkozó után.