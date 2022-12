Az Extraligában debütáló edzőként érte-e bármilyen meglepetés az ellenfelek részéről?

- Nem tudom, hogy meglepetésnek mondjam-e, de mindenképpen váratlan volt, hogy több helyről is pozitív reakciókat kaptunk Király-Tálas Zsuzsannával, azzal kapcsolatban, hogy végre van olyan csapat, ahol két női edző ül a kispadon.

Plusz a legtöbben, mint játékost ismernek minket, tudják, hogy a munkában hittünk mindig is, ezért az garantált, hogy az általunk vezetett csapatnál se lesz másként.

Mennyiben más számára az idei Extraliga küzdelme, mint, amikor játékosként kellett pályára lépnie? Könnyebb volt játékosként?

- Az Extraliga évről-évre erősödik, folyamatosan nő a színvonal, így ez már egy erősebb mezőny, főleg az első négy helyezett csapat. Mostani fejjel azt mondom, hogy igen, könnyebb, de persze játékosként máshogy látja az ember a dolgokat, nehéz összehasonlítani a két szituációt. Nyilván edzőként sokkal több dologra kell egyszerre figyelni és koncentrálni és nyilván nagyobb a felelősség is.

Nagy Fanni

Fotós: A klub

Mennyire sikerült ennek az igazán fiatal csapatnak megvalósítani az elképzeléseit?

- Jelenleg úgy érzem nagyon jó úton haladunk, és a fiatalok egytől egyig fejlődnek. Még persze ez csak a kezdet és tudni kell, hogy ez hosszú folyamat lesz, de nagyjából az elképzeléseim szerint alakulnak a dolgok.

Holt tart a klub a fiatalok beépítésében, egyáltalán ez mennyire megvalósítható, amikor egy erős Extraligában kell küzdeni a bennmaradásért?

- Három poszton is fiatal magyar játékosok küzdenek hétről hétre a pályára kerülésért. Úgy gondolom, hogy ezen a téren is szépen fejlődünk és egyre inkább nagyobb felelősséget tudnak vállalni a mérkőzéseken. Ez az első és legfontosabb mind egyéni szinten, mind pedig a csapat előre lépéséhez.

- Néhány szoros mellett több sima vereségbe is beleszalad a csapat az ősz folyamán. Volt-e olyan mérkőzés, amely után hiányérzete támadt és úgy gondolta, nyerhetett volna a csapat?

Nem mondanám hiányérzetnek, inkább egy-két bosszantó momentumként emlékszem vissza ezekre, de mindig szem előtt kell tartani, hogy milyen tapasztalattal rendelkező játékosok alkotják a keretet. Nem szabad se nekem, se nekik türelmetlennek lenni magunkkal szemben, mert az nem vezetne előre hosszútávon. Néha az ilyen bosszantó pillanatokból szezon elején sokkal többet tanul egy fiatal csapat, és ez fog a hasznunkra válni majd a bajnokság végén.

A tabellán jelenleg a 8. helyen állnak, érez-e erőt a csapatban, hogy ez tavasszal változzon, és előre tudnak lépni?

- Érzek erőt a lányokban és a csapatban, hiszen mindenki bizonyítani szeretne. Amennyiben beleadjuk ugyanúgy a maximumot, mint eddig, akkor rajtunk nem fog múlni.

Mi szükséges ahhoz, hogy sikerüljön elérni a célt, azaz a bennmaradást?

- Rendkívül fontos lesz a megfelelő csapategység fenntartása és, ahogy az előbb is mondtam, mindenkitől a maximális akarat és alázat. Ezek mellé pedig társul még a szezon végére már gyarapodó meccsrutin is persze.

A Bajnokok Ligájában is szereplő Vasassal sikerült szoros játszmákat játszani, illetve szettet is rabolni, a tavalyi bronzérmes Balatonfüredet pedig kis híján legyőzték öt szettben. Mi volt ezeken a kulcs és az ilyen mérkőzésekből tudnak-e plusz motivációt, önbizalmat gyűjteni?

- A kulcs ezeken a meccseken a nagymértékű bizonyítási vágy volt, ami szerencsére nem csapott át izgulásba, hanem meg tudták tartani a lányok a fegyelmezettségüket. Természetesen ezek kellenek, hogy plusz motivációt adjanak. Az ilyen mérkőzéseknél kapnak pozitív megerősítést a játékosok is, hogy megéri keményen dolgozni, hiszen látszik a fejlődés. Minél több ilyen részsikert tudunk erősebb csapatok ellen elérni, annál nagyobb önbizalommal fogunk tudni a soron következő meccseken pályára lépni.