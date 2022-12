A házigazdák idén mindössze egyszer nyertek, még az 1. fordulóban, a NEKA otthonában, míg a DKKA legjobb eredménye egy döntetlen volt idegenben, az Alba Fehérvár ellen, így ez a találkozó arról is szólt, hogy mindkét csapatnak javítani kellett a saját mérlegén.

Fél perccel a középkezdést Szalai Babett gólja vezette be az összecsapást, majd ezt követően a rendkívül agilis Csáki Zsófi kétszer is előnyhöz juttatta az Érdet, 3-2. A túloldalon Csákihoz hasonlóan Borgyos Panna vitte a prímet, ő is duplázni tudott. Gyors gólváltások után aztán Dávid-Azari Fruzsina, majd Csáki is eredményes volt, és ezzel továbbra is kitartott a hazai lendület, sőt először vezettek két góllal, 6-4. A félidő közepére elfogyott ez a fór, kiegyenlítődött a találkozó, sőt a 18. percben Poczetnyik Luca már fordítani tudott. Majd mindkét oldalon sorra kimaradtak a ziccerek, közel hárompercnyi gólcsend után talált be ismét az érdi Ábrahám Noémi, 11-10. A félidő hajrájához kanyarodva begyújtotta a rakétákat a Kohász, zsinórban háromszor mattolták Horváth-Csapó Kyrát, és ez pontosan elég volt ahhoz, hogy nyugodtan mehessenek pihenőre.

A szünet után Kiss Dorottya kezdte el a gólgyártást, de gyorsan elvette a hazaiak kedvét Szalai és Borgyos, és Fodor Neszta sem maradt el tőlük, ráadásul ő egymás után kétszer is beköszönt, 16-21. Horváth Roland az Érd trénere természetesen rögtön időt kért, próbált rendet tenni tanítványai fejében. Hogy ez mennyire sikerült? Nem nagyon, ugyanis az újvárosi lányok nem hagytak teret riválisuknak, Poczetnyik ötödik találata ezen felül a legnagyobb különbséget is hozta, 16-24. A folytatásban próbált nagyobb sebességi fokozatba kapcsolni az Érd, de negyedóra elteltével is csupán hattal tudták növelni a félidei álláshoz képest góljaik számát, így túlságosan sok sanszuk nem volt arra, hogy egyáltalán utolérjék a Kohász, amely változatlanul tartotta öt-hat-hétgólos vezetését. Ez ugyan az 57. percre Csáki gólját követően háromra olvadt, ám ez sem veszélyeztette a DKKA sikerét.



Jegyzőkönyv

Érd – Dunaújvárosi Kohász KA 29-32 (14-17)

Érd, 600 néző

Vezette: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás

Érd: Horváth-Csapó – Dávid-Azari 8 (1), Kerekes 2, Ábrahám 2, Paróczy 1, Csáki Zs. 12, Fekete B. 2. Csere: Hadfi, Kántor (Kapusok), Csiszár-Szekeres, Horváth D., Gerencsér, Csáki L., Kiss D. Zs. 2. Vezetőedző: Horváth Roland

Dunaújvárosi Kohász KA: Bartulovics – Arany 2, Borgyos 4, Szalai B. 5 (1), Weisheitel 2, Horváth P., Kazai 4 Csere: Oguntoye (Kapus), Nick 1, Farkas J. 5, Matucza, Poczetnyik 6, Krupják-Molnár 1 (1), Agócs, Fodor N. 2, Farkas K. Vezetőedző: Rapatyi Tamás

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/1, ill. 5/2