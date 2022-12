Elképesztő dráma közepette, büntetőpárbajban ért a világ csúcsára a Lionel Messi nevével is fémjelzett argentin válogatott. Egy vb-döntő szinte mindenkit érdekel, s a Szerencsejáték Zrt. adatai arról árulkodnak, hogy sokan fogadtak is az argentin - francia csatára. A finálé kapcsán majdnem 1 millió 200 ezer egységnyi fogadás érkezett be a Tippmixen és a Tippmixprón, és több mint 1 milliárd 223 millió forint nyeremény landolt a fogadóknál.

A 78. percig 2-0-ra vezetett Argentína, majd Mbappé duplájával hosszabbításra mentették a meccset a gallok. A 2x15 perces ráadásban Messi és Mbappé is betalált, így végül tizenegyespárbajban kerekedtek felül a dél-amerikaiak. A végkimenetelre érkezett tippek 42 százaléka, több mint 130 ezer jó tipp futott be a rendes játékidő döntetlenjére – 3,15-ös oddsért. Az argentin csapatkapitány, Lionel Messi góljára több mint 20 ezer jó tipp futott be – 2,70-es szorzóért, míg Mbappé találata 3,10-es oddsot jelentett, de több ezer olyan fogadó is volt, aki úgy gondolta, hogy a francia támadó legalább két gólt szerez a finálé rendes játékidejében, jutalmuk 12,00-s nyereményszorzó lett.

Mbappé ezzel az első játékos a vb-k történetében, aki összesen négy gólt hozott össze vb-döntőkön, ezen a tornán pedig 8 találatot szerzett, ezzel övé lett a világbajnokság legeredményesebbjének járó aranycipő. A nyereményjátékon arra is lehetett fogadni a vb kapcsán, hogy ki lesz a gólkirály: Mbappéra a tippek 41 százaléka érkezett 2,00-s záró, illetve 21,00-s legmagasabb oddsért.

Közel 12 ezer tipp esetében ért 4,95-ös szorzót az a megérzés, hogy a vb-döntő tizenegyespárbajban dől el.

Argentína, Franciaország és a bronzérmet szerzett Horvátország mögött Marokkó történetének legnagyobb sikerét érte el ezen a világbajnokságon azzal, hogy negyedik lett.

Több olyan fogadó is volt, aki a bronzmeccs és a döntő pontos végeredményét is eltalálta. Egy kecskeméti szerencsevadász 2 600 Ft-os téttel, 2-es kötés típusú fogadással 331 500 Ft-ot nyert. Az online-játékon pedig volt olyan játékos, aki a döntő kapcsán 8 000 forint kockáztatása mellett, 3-as kötés típusú fogadással 357 141 Ft-ot nyert.