Mindkét csapat jó formában várhatta a találkozót, hiszen a Volán a válogatott szünet után két idegenbeli győzelmet könyvelhetett el, Kevin Constantine fiai Bécsben és Linzben tudtak nyerni egy góllal. A KAC is jól muzsikál a nemzetközi szünet után, a Grazt és a Pustertalt intézték el. A hazaiak keretéből továbbra is hiányzott a rehabilitációját töltő Vértes Nátán, valamint a betegséggel küszködő Brett Findlay.

A mérkőzés elején Roy adta el a pakkot, de szerencsére Petersen nem tudott élni a kapott lehetőséggel, majd egy távoli lövést is kellett védenie a fehérvári portásnak. Az első percekben jobban játszottak a vendégek, öt perc eltelte után Ganahl ziccerénél avatkozott közbe Roy. Az első komolyabb hazai helyzetre hat percet kellett várni, Nilsson centerezése Magosit találta meg középen, de a védők az utolsó pillanatban még közbeszúrtak, majd Bartalis lövése kerülte el a felső sarkot. Aztán Campbell már komolyan próbára tette Usnikot, de az osztrákok kapusa védeni tudott. Belelendültek a hazaiak, Nilsson, majd Ambrus Gergő is helyzetbe került, de nem sikerült megszerezni a vezetést. A fölény később góllá érett, Kuralt tálalt a lendületből érkező Fourner elé, aki közelről nem hibázott, 1-0. Hat perccel a harmad vége előtt emberelőnybe került a Volán, de nem sikerült megduplázni az előnyt a fórban.

A középső harmad első percében Kuralt és Fournier ismét összejátszott, de ezúttal Usnik védeni tudott. Lendületbe maradt az AV19, Németh előtt is adódott lehetőség, de a fiatal támadó nem tudott betalálni, később O’Brian távoli lökete okozott veszélyt. Aztán Bartalis is megmozgatta Usnikot, a magyar támadó a kaput megkerülve próbált túljárni a hálóőr eszén, sajnos sikertelenül. A harmad közepén nagyon beszorította ellenfelét a Volán, és meg is született a kék-fehérek második találata, Hári cselezte át magát az osztrák védőkön, majd közelről átverte a kapust is, 2-0. Feléledtek a vendégek, többek között Ganahl adott munkát Roy-nak, de a Volán portása állta a sarat. Öt perccel a játékrész vége előtt öt a négy ellen támadhatott Kevin Constantine együttese, a hazaiak pedig mindössze 33 másodperc alatt ki is használták a fórt, Petan pontos lövése pókhálózta ki a jobb felső sarkot, 3-0. A játékrész végén három az egyben indulhattak meg Háriék, de az az egy védő érdekes körülmények között végül megakadályozta a támadást, a túloldalon Ganahl és Ticar akarta mattolni Roy-t, de a kapus védett.

Komoly iramban kezdték a csapatok a harmadik harmadot, majd két és fél perc után emberelőnybe került a KAC, és bár akadtak veszélyes osztrák lehetőségek, Roy és a védelem jól tette a dolgát. Fölénybe került a Klangenfurt, a fehérváriak jó néhány percig nem okoztak veszélyt a vendégek kapujára. A folytatásban is inkább a vendégek akarata érvényesült, de a haza kontrákban is benne volt a gól. Három perccel a vége előtt emberelőnyben szépített a KAC, Ticar talált be közelről, 3-1. Levitték a kapust a végén az osztrákok, de újabb gól már nem esett, zsinórban harmadik sikerét aratta a Hydro Fehérvár AV19.