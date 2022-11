KÖZÉP CSOPORT

2022. november 6., 13.00

Majosi SE (9.) – Iváncsa KSE (2.)

A két csapat utoljára a 2020/2021-es idényben találkozott, akkor mindkét meccset simán nyerte az Iváncsa KSE 2-0-ra, illetve 4-0-ra. Ezt követően egy évre a megyei I. osztályba esett vissza ellenfelük, majd a Nyíregyháza II. csapata elleni osztályozó párharcát megnyerve jutott vissza a harmadik vonalba. Itt most úgy tűnik, stabil középcsapatként megvetik a lábukat.

Dunaújváros FC (4.) – Újpest FC II. (5.)

Az előző szezonban az újpesti tartalékcsapat a Keleti csoportban szerepelt, ahol a 9. helyen zárt. Úgy tűnik a csoportváltás sem rázta meg őket különösképpen, hiszen közel vannak az élmezőnyhöz.

NYUGATI CSOPORT

2022. november 6., 11.00

MOL Fehérvár FC II. (9.) – FC Nagykanizsa (3.)

Tavaly nem bírtak egymással a felek, mindkét mérkőzés döntetlennel zárult. Az „odavágón”, Sóstón Armin Hodzic góljára Pál Dávid válaszolt, míg a kanizsai összecsapás 2-2-es végeredményt hozott. Nem vár könnyű meccs a piros-kékekre, akik a már teljes vezetőedzői jogkörrel rendelkező Imrik László irányításával, határozott játékkal itthon tarthatják a pontokat.

2022. november 6., 13.00

Balatonfüredi FC (15.) – Puskás Akadémia FC II. (4.)

Nem okozott különösebb gondot a Balaton-parti gárda a 2021/2022-es szezonban a felcsúti együttes számára, ugyanis minkét összecsapásukon fölényes PAFC II. siker született. Előbb egy évvel ezelőtt 4-0-ra győzték le ellenfelüket, majd májusban 5-0 lett a végeredmény Magasföldi József kettő, Gazdag Vajk, Kocsis Dominik, és Janyickij Kirillo góljainak köszönhetően. Ha nem is ilyen különbség alakulhat ki, de most is az akadémisták a párosítás favoritjai.

Bicskei TC (12.) – Practical VLS Veszprém (2.)

Nem vár sétagalopp a pályaválasztókra, a veszprémi csapat tavaly is az élmezőnybe tartozott, dobogón végzett, és ezt a tendencia idén is folytatódik. 2021 augusztusában, Bicskén 2-0-ra tudtak nyerni, majd a királynék városában 1-1-et játszottak a csapatok. A Veszprém legutóbb Móron győzött sima meccsen 3-0-ra.

Móri SE (19.) – Technoroll Teskánd KSE (16.)

A Zala megyei I. osztály élén végző vendégek az osztályozón vívták ki az NB III-as szereplés jogát, a Szegedi VSE Pizzamonster elleni kettős győzelemmel. Eddig otthon és idegenben egyaránt 6-6 pontot gyűjtöttek. A Móri SE számára pedig adva van egy újabb lehetőség, hogy hazai pályán megszerezzék második győzelmüket.