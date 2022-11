Mihók Attila együttese jól kezdte a Bajnokok Ligája selejtezőtornáját Mulhouse-ban. Először úgymond a kötelező győzelmet gyűjtötték be a házigazdák ellen a Fejér megyeiek, 14-11-re verték a franciákat. A második mérkőzést szombat délelőtt játszották le, a tavalyi LEN Kupa győztesét, a görög Ethnikos Piraeus együttesét győzték le Gardáék 18-8-ra. A bravúrgyőzelemnek hála a dunaújvárosiak már nyugodtabban várhatták a szombat esti összecsapást a SIS Roma ellen.

Sajnos már az első negyedben elszálltak a DFVE esélyei, hiszen az olaszok keményen bekezdtek, egy 4-0-ás rohammal indítottak, az első dunaújvárosi gólra több mint négy percet kellett várni, ekkor Mucsy Anna talált be. Később Horváth is eredményes volt, de ez a gól is csak a szépítésre volt elég, nyolc perc után 7-2-öt mutatott az eredményjelző. A második negyedben összekapta védekezését a DFVE, Garda pedig kétszer is beköszönt a Romának, egyszer büntetőből, egyszer pedig emberelőnyben, a nagyszünetben így három góllal vezettek az olaszok, 4-7.

A harmadik játékrészt megint jól kezdte a SIS, Garda mire újra betalált, már megint nagy lett a hátrány, ebben a nyolc percben csak büntetőből tudott eredményes lenni a Dunaújváros, 11-6-os állással fordultak a csapatok az utolsó etapra. A nagy felzárkózás nem sikerült, végül 15-10-re nyert a Róma. A vereség ellenére az utolsó játéknap eredményeitől függetlenül a DFVE továbbjutott a Bajnokok ligájában, Mihók Attila együttese ott van a legjobb 16 csapat között.

Dunaújvárosi Főiskola VE – SIS Roma (olasz) 10-15 (2-7, 2-0, 2-4, 4-4)

Gólszerzők: Garda 4, Horváth B. 2, Mucsy 2, Sajben, Sümegi, ill. Picozzi 4, Tabani 3, Galardi 2, Ranalli 2, Cocchiere 2, Andrews 2.