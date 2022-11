Alba Regia KSE–Komárom VSE 22-25 (8-9).

VOK, 60 néző, vezette: Ács, Báder.

Alba Regia FODOR – Králl 3, Giday 5, Kanyó B. 2, KOVÁCS G. 4, Bárdos, Rohonyi. Csere: Lakatos T. (kapus), Szalczinger, ifj. Grőber M. 3, FERENCZI 4, Harsányi 1, Sipics. Edző: Grőber Mátyás.

Eredmény alakulás: 7. perc: 3-1, 16. p.: 5-6, 24. p.: 7-8, 38. p.: 9-14, 50. p.: 16-19, 55. p.: 19-21.

Az előző körben megsérülő Fodor Péter szerencsére tudta vállalni a játékot a forduló rangadóján, az Alba első számú kapusa rögtön két bravúrral jelezte, hogy nem teljesen egészségesen is számolni kell vele.

Ezalatt Giday ott folytatta, ahol a győriek ellen abbahagyta, a jobbátlövő első két próbálkozása egyaránt Eichkern hálójában kötött ki, míg a listavezetőnek közel hét percet kellett várnia az első találatára. A játékrészben tíz védést bemutató Fodor hárításai ellenére a komáromiak lassan átvették az irányítást, a hazaiak a teljes balszárny lecserélésével (Bárdos és Rohonyi helyett ifj. Grőber és Ferenczi került a pályára) is csak fékezni tudták a látogatót, ifj. Grőber hálószaggató gólja után minimális különbséggel vonultak a csapatok a pihenőre.

A második félidőt egy 8-3-es rohammal indító vendégek magabiztos előnyük tudatában kézilabdáztak, ám a lehetetlen helyzetekből is eredményes Kovácsnak valamint a szürke mezesek játékába új lendületet hozó Ferenczinek is köszönhetően az Alba játékosai szívós munkával többször is kétgólosra faragták a hátrányukat. A bravúrt jelentő pontszerzés azonban – elsősorban az átlövők gyengébb lövőteljesítménye (Giday 5/13-as, ifj. Grőber 3/11-es, míg Bárdos és Sipics egyaránt 0/2-es mutatóval zárt) miatt – elmaradt, ám így sincs szégyenkezni valója az igazi csapatként küzdő albásoknak.

A következő fellépése sem lesz könnyebb a Grőber, Madár páros által irányított székesfehérváriaknak, Szalczinger Jánosék ugyanis a szintén száz százalékos Veszprémi KKFT U23-as együtteséhez látogatnak november 27-én.

– Mindent megtettünk a sikerért, büszkék lehetünk a csapatra. A sok pontatlanság döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, de azt gondolom, a mostani képességeinknek megfelelően a maximumot nyújtottuk – értékelt Madár Imre, az Alba Regia KSE tiszteletbeli elnöke a találkozó után.