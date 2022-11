Sárbogárd – Enying 5–1 (2–1)

Sárbogárd, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Kovács J., Gráczer G. (Huszár), Horváth A. (Nagy Á.) - Mayer, Luczek (Tóth P.), Glócz Z. (Glócz H.), Bencze - Vagyóczki, Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László

Enying: Kovács Z. (Elek) – Dudar K. (Kizlinger), Mohai, Nyikos (Németh F.), Óvári - Csepregi, Szalai K. (Király D.), Halász, Nagy L. - Varga P., Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Mayer (11., 82.), Horváth A. (6.), Glócz Z. (56.), Tóth P. (75.), ill. Nagy L. (22.)

Jók: Gráczer G., Mayer, Tóth P., ill. Kovács Z.

A 6.percben Glócz Zoltán jobbra lekészítette a játékszert Mayer Dávid elé, aki 15 méterről keresztbe lőtt és a hosszú oldalon nagy lendülettel érkező Horváth Attila 4 méterről lőtt a léc alá, 1-0. A 11. percben Gráczer Gergő viharzott el a jobb oldalon, a visszagurított labdáját Luczek Roland beemelte a baloldalon helyezkedő Mayerhez, aki egy csellel befordult a kapu felé, és 14 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 2-0. A 22. percben a fellazuló hazai védelem jobb oldalán Nagy Levente a kilépő Nyári Bence felett emelt a kapuba, 2-1. A bekapott gól után a Sárbogárd nehezen szőtte támadásait és az Enying előtt adódott egyenlítési lehetőség. Az 53.percben Mayer átadását Bencze küldte 12 méterről kapura. Kovács Zoltán kiütötte a labdát és az érkező Tóth Patrik ismételt, de közeli lövését szerencsével hárította a kapus. Az 56.percben a támadótérfélről elvégzett bedobást Mayer átvette, és átívelte a jobb oldalra, ahol Glócz a védője mellől a bal alsó sarokba lőtt, 3-1. A 75. percben Nagy Ármin kitűnő labdával indította a jobb oldalon felfutó Gráczer Gergőt, akinek kapu elé lőtt labdájára érkezett Tóth P., és 5 méterről helyezett a hálóba, 4-1. A 82.percben Nagy Á. bal oldalról átemelt labdáját Mayer 8 méterről küldte a jobb felső sarokba, 5-1.

Tudósított: Szántó Gáspár

Ikarus-Maroshegy – Csór Truck-Trailer 2–0 (1–0)

Székesfehérvár, 119 néző

Vezette: Jónás Péter.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Jungwirth, Kovács D., Kókány (Patkós Á.), Kovács L. - Szamarasz (Csanádi), Szontagh, Schmuck (Gimes), Farkas G. - Drexler (Menyhárt), Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Csór Truck-Trailer: Molnár B. – Dreska, Báles A., Pécsi (Kásler Barnabás), Makai - Flavio, Budai, Szemenyei, Báles Zs. - Bogdány, Báles I. Vezetőedző: Pécsi László

Gól: Farkas G. (16., 60.).

Jók: Farkas G., Schmuck, Jungwirth, ill. Molnár B.

A két csapat felcserélte a pályaválasztó jogot, mert a csóri sportpálya a nagy esőzések következtében alkalmatlanná vált a játékra, így a mérkőzés Maroshegyen műfüves pályán került megrendezésre. Aktívan kezdett mindkét csapat, egy-egy veszélyes elfutással a Csór gárdája is jelentkezett, de ezek többségében les címszó alatt végződtek. A 16. percben kapu előtti szögletet követően a 16-oson belül Farkas Gábor elé került a labda, aki a lehetőséget gólra váltotta, 1-0. A szünet után az Ikarus sokkal nagyobb sebességbe kapcsolt, fizikai fölényét kihasználva alakította ki helyzeteit. A 60. percben a 16-os felső sarkán egy szép adogatás végén, Patkós Ádám ügyesen lefordult a védők gyűrűjében, ahol szabálytalankodtak vele. A játékvezető 11-est ítélt, melyet Farkas Gábor értékesített, 2-0.

Tudósított: Mezővári András

Martonvásár – Bicske II. 3–3 (0–2)

Martonvásár, 80 néző

Vezette: Wittner József.

Martonvásár: Farkas Cs. – Szél, Balogh B., Füzér, Kovács Á. (Dutkai) - Kádár (Pintér O.), Jordáki, Gábor Á., Varga Gy. (Dezső) - Szántó, Beraki. Vezetőedző: Kriston Attila

Bicske II.: Rigó M. – Kámán, Nyúl, Vicz, Németh J. - Kóka, Babály (Bélik), Kincses, Pekowski - Varga L., Kovács B. (Nagy M.). Edző: Pekowski Michal,

Gól: Beraki (53.), Varga Gy. (71.), Szántó (92.), ill. Varga L. (22.), Kóka (34.), Németh J. (79.)

Jók: Jordáki, Varga Gy., Beraki, ill. Vicz, Kóka, Varga L.

Nagy elánnal esett egymásnak a két csapat, bár ez a helyzeteken nem látszott, az első említésre méltó esemény a 20. percben történt. Ekkor Rigó Máté kritikáit és ordítozásait unta meg Wittner József játékvezető, és egy sárga lappal jutalmazta. Majd két perc múlva már gólt is láthatott a közönség, hatalmas védelmi hibák után Varga László vette be a kaput, 0-1. Rengeteg labdát adott el mindkét csapat, ebből született a vendégek második találata is. A martoni védelem különösebb érdeklődést nem mutatott Kóka Zsolt iránt, így ő kedvére labdázgatott a 16-os vonalában, és ha már nem támadták meg, lőhetett a kapuba, 0-2. Talán ez kellett, hogy ébredjenek a hazaiak, mert ezután sorra alakították ki a helyzeteket. A szünet után egy másik Marton jött ki a pályára, valószínűleg Kriston Attila nem gratulált az első félidei teljesítményhez. Az 53. percben egy kapu előtti keveredés után Beraki András kotorta a labdát a gólvonal mögé, 1-2. Aztán a 71. percben Varga György lőtt 16 méterről a bal kapufa mellett a hálóba, 2-2. A 75. percben majdnem megvolt a vezetés is, de Vicz Kevin mentett nagyot a gólvonalról. A 79. percben egy kontrából meglódult a Bicske, a Farkas Csaba elkaszálta, a büntetőt Németh János elsőre a kapusba lőtte, de a kipattanót már nem vétette el, 2-3. A hazaiakat nem fogta meg a gól, teljesen beszorult a Bicske, a gól csak idő kérdése, volt. Ez a 92. percben jött el Szántó Ferenc 20 méteres bombáját már nem tudta hárítani Rigó, 3-3 Sajnálhatja a Martonvásár az elrontott első félidőt, a meccs egészét nézve a döntetlen reális.

Tudósított: Gutyina Attila

Mányi TK – Sárosd 0–2 (0–0)

Mány, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Mányi TK: Ténai – Kovács P., Csata, Gondos (Vass), Bukovecz - Varga Z. (Juhász II Levente), Molnár Á., Veress, Lakatos (Juhász I Levente) - Tóth T., Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Sárosd: Rigó Á. – Susa, Szabó E., Reicheld (Lakakisz), Majláth (Szabó V.) - Schnierer (Dvéri II Zs.), Kónya, Varga Zs., Szekeres - Meszlényi (Buza), Szabó N. Vezetőedző: Rauf Dávid

Gól: Majláth (55.), Kónya (67.)

Jók: Bukovecz, Kovács P., ill. Majláth, Kónya, Reicheld, Szabó E.

Az első félidőben, férfias, sártúrós mezőnymunkával foglalták le magukat a csapatok.Az viszont szembetűnő volt, hogy a vendégek, jó értelemben vett agresszivitása, határozottsága nem ízlik a hazaiaknak, a középpályán inkább a Sárosd nyerte a párharcokat. Szünet után sem sokat változott a játék képe, és talán gól sem esett volna, ha az 55.percben, Majláth Henriket nem buktatják a 16-oson belül. A büntetőt, a sértett magabiztosan gurította a kapuba, 0-1. A 67. percben, egy szögletrúgásra Kónya Krisztián érkezett, és szépen fejelt a hálóba, 0-2. A Mány, az utolsó húsz percben próbált mindent megtenni, de egyetlen, nagy lehetőségükből sem lett gól. Harcos, de alacsony színvonalú mérkőzésen, az „élesebb”, alkalmazkodóbb, párharcokból jobban kijövő, sárosdi csapat megérdemelten nyerte a találkozót.

Tudósított: Varga Mihály

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Tordas R-Kord 2–1 (1–0)

Agárd, 100 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Paget, Szabó B., Radács, Bezerédi - Hidvégi (Klauz), Balogh Á., Tóth T., Balogh Balázs - Gere, Koronczi (Mód). Vezetőedző: Balogh Zsolt

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai, Jancsó, Csizmarik - Kalácska (Irházi), Dely (Fodor), Somogyi T., Hernádi - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Balogh Balázs (11.), Gere (66.), ill. Hernádi (54.)

Jók: Bezerédi, Balogh Á., Balogh Balázs, ill. Cseresnyés, Hernádi

Lajoskomárom – Ercsi Kinizsi 1–1 (1–1)

Lajoskomárom, 80 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Lajoskomárom: Deák – Juhász M., Csörgei (Nyári T.), Victor (Vadászi), Gergye (Németh Á.) – Dudar E., Kövecses (Czéhmeiszter), Kővári B., Varga F. - Klein, Rózsás (Labossa). Vezetőedző: Dopuda Igor

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Mónus (Hujber), Juhász B., Neuvert - Kun, Lak, Hodula M. (Rebők), Kondreska - Holentoner, Csányi. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Victor (22.), ill. Lak (35.)

Jók: Deák, Varga F., Juhász M., ill. Kun, Lak, Juhász B.

A 22. percben Kövecses Imre indította jó ütemben a jobboldalon Juhász Mártont, akinek pontos centerezését Victor sodorta a hálóba, 1-0. Éledeztek a vendégek, előbb Kun Bálint lövését kellett védenie Deák Zalának, majd a 35. percben gyors jobb oldali támadás után a jól érkező Lak Imre 10 méterről egyenlített, 1-1. Váltakozva forogtak veszélyben a kapuk a második félidőben is, Deáknak több ízben bravúrra volt szüksége. A 66. percben Gergye beadása után Victort hátulról kétes körülmények között tudták szerelni a Kinizsi védői. A 78. percben Tóth Krisztián kezéről perdült a labda – az egyébként szintén kitűnően védő Andrejev Illés kezébe - a síp ezúttal is néma maradt… A 82. percben előbb Kun Bálint, majd öt perccel később a másik oldalon Labossa Tamás lábában maradt a győztes találat lehetősége. A lajosi együttesnek ezúttal sem sikerült régi „mumusát” a Kinizsit legyőznie, a döntetlen igazságosnak mondható.

Tudósított: Mosberger Mátyás

MÁV Előre FC Főnix – Tóvill-Kápolnásnyék 3–2 (1–1)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Závotka Csongor.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Pataki (Andróczi), Adorján, Klémán M. (Jófejű), Simon V. (Patkós K.) – Bolla Barnabás, Krán, Takács G., Rubos (Szalai P.) - Pápai, Bognár I. (Lengyel). Vezetőedző: Pavlik József

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Lipóth (Molnár G.), Varga József - Csörge, Krajnc, Pigler, Eipl (Peng) - Czottner Á., Ódor (Zsigmond L.). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Rubos (35.), Adorján (70.), Pápai (83.), ill. Ódor (34.), Pigler (52.)

Jók: Adorján, Rubos, ill. Pigler, Ódor

A vendégek egészpályás agresszív letámadással kezdtek, amit nehezen tudott kijátszani a Főnix FC. Éles, kemény küzdelem folyt a pályán, s nemegyszer az elkéső belépők után csattogtak a lábak. Ebből a Főnix FC jött ki rosszabbul, mert a 17. percben sérülés miatt Pataki Dánielt le kellett cserélni. A kapuk sem forogtak veszélyben, egészen a 34. percig, amikor egy gyors támadást követően Ódor Dániel a jobb oldalról 14 méterről a hálóba lőtt, 0-1. A középkezdésből egyenlített a Főnix, lábról lábra járt a labda, amíg eljutott Rubos Barnabáshoz, aki a kimozduló kapus mellett a bal sarokba helyezett, 1-1. Az 52. percben Pigler Boldizsár lőtt nagy gólt, 1-2. Szenvedett a hazai csapat, nem találta a masszív védekezés elleni ellenszert, ám jött egy kis segítség a Kápolnásnyék kapusától, aki aláfutott egy tisztának tűnő labdának, ami ráesett a mögötte lévő Adorján Gergő lábára, és onnan a kapuba pattant, 2-2. A gól lendületet adott a fehérvári csapatnak, kicsit mozgalmasabb lett a játék, A 83. percben egy ártalmatlannak tűnő szituáció utánr a 16-oson belül buktatták Patkós Kevint. 11-es! Pápai Kristóf próbálkozását Palásthy Dávid háritotta, de a labda Pápai elé pattant vissza, és 5 méterről az üres kapuba helyezett, 3-2. A végig feszült, küzdelmes mérkőzésen kis szerencsével a MÁV Előre FC Főnix otthon tartotta a pontokat.

Tudósított: Pavlik József

A góllövőlista állása:

1. Gere Zoltán (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 14 gól

2. Tóth Tibor (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 13 gól

3. Mayer Dávid (Sárbogárd) 10 gól