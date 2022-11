Bár az idei szezont is nehézkesen kezdte a FEHA19, az Anatoli Bogdanov vezetette fehérvári fiatalok szép lassan összeállnak, és leginkább hazai pályán bárki dolgát megnehezíthetik. Pár napon belül harmadik mérkőzésükön játszottak jól a kék-fehérek, és bár a címvédő Csíkszereda ellen ez még nem ért pontot, a DEAC ellen három, míg a DAB ellen kettő pont már jár érte. Utóbbi találkozón kétgólos hátrányból állt fel a megyei rivális ellen a FEHA19, a büntetők során pedig a koronázóvárosiak céloztak jobban parádés kapusteljesítménnyel párosulva. A Dunaújváros sincs rossz formában. bár az utóbbi időszakban több vereség is becsúszott, a piros-fehérek továbbra is tapadnak a középmezőnyhöz, míg a Fehérvár sikerével próbálja a távolságot egyre jobban csökkenteni.

A keddi mérkőzés után érthetően a hazaiak mestere értékelt elégedettebben.

– Szoros csata volt, jó mérkőzést láthattak a nézők, volt, hogy a sebesség került előtérbe, de akadtak olyan időszakok, ahol a taktikai harc dominált. Keményen játszottunk, harcoltunk minden korongért. Hátrányba kerültünk, de a második harmad jól sikerült. Talán a legjobb meccsünket játszottuk eddig, keveset hibáztunk, megvoltak a lehetőségeink a győzelemre előbb is, például a ráadásban emberelőnyben. A szétlövésben a szerencse ránk mosolygott – fogalmazott Anatol Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

– Úgy kezdtünk, ahogy szerettük volna, nálunk volt a pakk, kontrolláltuk a játékot. Elhúztunk két góllal, úgy tűnt, minden a mi szánk íze szerint alakul. Szépített a Fehérvár, valami történt a csapattal, mintha kicsit elvesztettük volna a fókuszt. Összességében nem rossz az egy pont Fehérváron, a FEHA19 éhesebb volt ma nálunk, megérdemelten nyertek. Amit láttunk ma a csapattól azzal nem lehetünk elégedettek, itt az idő, hogy mindenki felébredjen. Szerencsére ez egy bajnoki volt csak, a héten lesz még javítási lehetőségünk – mondta a lefújás után Niko Eronen, az Acélbikák mestere.