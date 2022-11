Már a tavalyi évben is akadtak kimagasló eredményei a MÁV Előre SC darts versenyzőinek, elég csak Tamás Péterre gondolni, aki megvédte az Északnyugat-dunántúli régiónak a bajnoki címét. A csapatbajnokságban is előrébb akartak lépni, ez persze korántsem egyszerű, mivel a harmadosztály elképesztően nagy létszámú bajnokság, nem tévedés, idén is 76 csapat vett részt.

Mindenesetre a 2022-es szezonban két, hasonló tudású gárdával kűzdötte végig a pontvadászatot a Loki. A négy forduló alatt sikerült mindkét együttesnek megnyerni a saját csoportját, és ezzel kvalifikálták magukat a fináléba. A rájátszással felérő zárófordulóban a tét az volt, hogy a jövőre jelentősen átalakuló bajnoki rendszerben hol kaphat helyet a MÁV Előre SC gárdája.

A fővárosi KÖKI Terminálban rendezett döntőben, az „A” csapat a Vecsés, a DEAC és a kiskőrösi Malom SE alkotta csoportból túljutva, majd a III. osztály későbbi bajnokától szoros meccsen szenvedett vereséget, és végzett második helyen. Ez a következő idényt illetően szintlépést jelent, ugyanis a jelenlegi harmadosztály az újonnan induló negyedik vonal lesz, míg a mostani harmadosztály – amelyben a MÁV Előre SC is indulhat – egy jóval kevesebb csapatot számláló, erősebb bajnokság lesz.

A MÁV Előre „B” csapata a budapesti Smile DC, a Galgamenti DSE, a szekszárdi Alisca DC, továbbá a Szomszéd DC alkotta csoportból ugyan nem tudott túljutni, viszont a továbbiakban a DEAC elleni sikerrel és a Körmendi DC elleni döntetlennel az „A” jelű csapathoz hasonlóan biztosította jövő évi harmadosztályú tagságát.

A MÁV Előre SC csapatainak tagjai: Tamás Péter, Kracz Csongor, Kanczler Dániel, Kovács Zoltán, Piller József, Prigl Tamás, Nagy Tamás, Gergely Zoltán, Németh Gábor, Csizi Gábor, Nagy Richárd, Viszt Gábor, Karsai Márk, Cserni Sándor.