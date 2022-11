Pénzügyőr SE – Alba Fehérvár KC 29-35 (12-21)

Székesfehérvár, 200 néző

Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka

Pénzügyőr SE: Kiss L. – Bagi 2, Pethő 3, Pasqualetti 4, Hudra 4 (3), Berta 2, Háfra L. 2. Csere: Rubint 1 (kapus), Tóth A. 6, Talapka, Pártos 1, Ujházi 1, Kovács H. 2, Varga P. 1. Vezetőedző: Karvalics Tamás

Alba Fehérvár KC: Kubina – Zrnic 6 (2), Boldizsár 2, Szmbatian 6, Varga E. 5, Utasi 4, Takó 6. Csere: Tóth N. (kapus), Kocsis B. 3, Afentaler 1, Szemes, Bojtos, Tolnai 1, Sulyok 1. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 3/2

Rendhagyó módon lett a Köfém Sportcsarnok a házigazdája az amúgy a Pénzügyőr csarnokba kiírt találkozónak, ugyanis egy időben két eseményt is szerveztek Kőér utcai létesítményben, így aztán a kézisek „léptek” hátra, és egyeztek meg az Albával a rendezésben.

Az NB I/B 10. helyén álló zöld-fehéreknél két régi ismerőssel találkozhattak a kilátogatók, Hudra Enikő Alba-nevelés, míg Pethő Virág, és Háfra Luca is megfordult korábban a klubban.

Nem panaszkodhattak a szurkolók, aránylag gyorsan, mindössze két perc elteltével háromgólos előnyt kovácsolt az Alba, és már az elején komolyabb iramot próbált diktálni a „vendég”, amely láthatóan hibákra kényszerítette ellenfelüket, és nem volt véltelen, hogy edzőjük a 8. percben 2-8-nál időt kért.

A félidő közepéhez érve ugyan valamelyest engedett a szorításon a Fehérvár, de azért Tamara Szmbatian és Utasi Linda vezérletével arra figyeltek, hogy öt gólon belül ne engedjék a zöld-fehéreket. A folytatásban csupán az volt a kérdés, hogy a szünetre kialakul-e a tízgólos különbség, vagy sem? Ez végül ugyan nem jött össze, de így is megnyugtató előny birtokában mehetett pihenőre az Alba.

A fordulás után kissé alábbhagyott a korábbi lendület, és egy kicsit faragott hátrányán a Pénzügyőr. Aztán a tíz közte is meglett a 39. percre, Szmbatian találatával, 16-26.

A hátralevő időben játszottak egy jót a csapatok, az Alba számára pedig kitűnő felkészülés volt a bajnoki meccsek előtt.