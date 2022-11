Curtis nyerte a „Celeb vagyok, ments ki innen” című tévéműsort. Eme fergeteges hírt ünnepelték leghangosabban az újpesti drukkerek a Szusza Ferenc Stadionban, hiszen a celebrapper mégiscsak közülük való. Mindeközben a csapatok játékosai még javában melegítettek a 119. egymás elleni, élvonalbeli randevúra.

A MOL Fehérvár FC háza táján nem történt semmi különös a vasárnapi, Ferencváros elleni pontszerzés óta, ami mindenképpen biztató volt az idei utolsó idegenbeli csata előtt. Huszti Szabolcs nem is variált, ugyanazt a kezdőt küldte pályára az Újpest ellen, mint amely a Fradival vette fel a küzdelmet. A lilák keretéből kimaradt a középpálya pillére, Vincent Onovo, edzésen szenvedett sérülést, így nem állhatott csapata rendelkezésére. Mint ahogy a védelem tengelyében nem volt ott Diaby sem, aki a lilák házi gólkirálya, 14 meccsen négyszer köszönt be.

Volt miért visszavágnia a Vidinek, hiszen egy hónappal ezelőtt, igaz, még Michael Boris irányításával kikapott a liláktól 1-0-ra a Sóstón.

A kezdeti, mezőnybirkózás után a harmadik percben jutott el először a Vidi a hazai kapuig, Lirim M. Kastrati futott el a jobb oldalon, jól centerezett középre, ahol Kodro sarokkal próbálta a labdát a kapuba pöckölni, azonban luftot rúgott. A támadás végén Houri 20 méterről lőtt a kapu fölé. Nem sokkal később az Újpest is felfejlődött, Antonov előzte meg Kastratit, beadását Fiola vágta ki még éppen jókor. A 6. minutumban Houri adta el a labdát a saját tizenhatos előtt, Pauljevic egy igazítás után teli rüszttel vette célba jobb felső sarkot, Kovács Dániel a levegőben úszva tolta szögletre a lasztit. Zavart volt a Vidi, a 8. percben Fiola és Ljednyev ügyetlenkedte el a labdát, Mack vitte el, majd Gouré játszott balra az érkező Csoboth Kevin elé, az éppen Fehérvárról Újpestre költöző támadó 10 méterről a hálóba lőtt, 1-0. A 11. percben akár meg is duplázhatta volna fórját a lila-fehér egylet, az ő Kastratijuk a kapufát találta el a tűzijáték közepette. Alig telt el negyedóra, s Jakobi is lövéshez jutott, Kovács leért a gyengécske labdára. A lelkesen és jobban futballozó hazaiakat a 27. percben törhette volna meg a Vidi. Ljednyev robogott fel középen, lerántani sem tudták, majd Kodrot ugratta ki, aki aztán egy csel után a kapu főlé tekert. Csoboth nagyon élt, Serafimovnak kellett blokkolnia egy lövését, alig kerülte el a kaput a megpattanó labda. A Vidi körülményes volt és pontatlan, képtelen volt helyzetet kialakítani, míg az Újpest lubickolt.

A szünetben hármat is cserélt Huszti Szabolcs, szerkezetet is váltott, öt perc elteltével pedig a Negot váltó Bese húzódott előre, s bepasszát Nikolics-kapus fülelte le. Csongvai szabadrúgását aztán Kovácsnak kellett védenie. Ez a lilák napja volt, Katona 16 méterről ballal csavarta a labdát a jobb kapufára. Két perccel később, az 58.-ban Katona centerezett, az U21-es válogatott meghívót kapott Szabó II Bálint pedig közelről sodorta a labdát a Vidi hálójába, 2-0. A 66. percben a semmiből szépített a Vidi, Houri szögletét Serafimov berobbanva fejelte a bal sarokba öt méterről, 2-1. Kisvártatva Stopira is fejelhetett, bólintása a kapu mellé pattant. Az utolsó húsz percben már a fehérváriak domináltak, de a kapura nem volt veszélyes az offenzíva. Ráadásul a hosszabbításban Bamgboyét kiállította a bíró Gouré lerántása miatt. Egyetlen szögleten kívül a Vidinél most semmi sem működött.

JEGYZŐKÖNYV

Újpest FC – MOL Fehérvár FC 2-1 (1-0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 2038 néző. V.: Pintér Cs. (Albet, Kóbor)

Újpest: D. Nikolics – Szabó II B., Csongvai, Kastrati, Antonov – Jakobi, Katona M. (Bjelos, 79.), Mack (Boumal, 71.) – Pauljevic, Gouré (Jevtoski, 95.), Csoboth (Simon K., 79.). Vezetőedző: Milos Kruscsics

MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Nego (Bese, a szünetben), Fiola, Serafimov, Stopira – Pokorny, Ljednyev (Dárdai, a szönetben) – L. M. Kastrati (Bamgboye, a szünetben), Houri, Schön (Bumba, 78.) – Kodro (Szendrei Á., 66.). Vezetőedző: Huszti Szabolcs

Gól: Csoboth (8.), Szabó II B. (59.), ill. Serafimov (66.)

Sárga lap: Antonov (90.), Bjelos (92.) ill. Serafimov (11.), Houri (15.)

Kiállítva: Bamgboye (94.)