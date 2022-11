MTK Budapest – MÁV Előre SC-ST Solar 1-3 (20, -19, -23, -17)

Budaörs, 62 néző

Vezette: Horváth Miklós, Barabás Barnabás.

MTK Budapest: Asonja 17, Szabó Lili 11, Berkó L. 2, Garai 8, Tatár 8, Costa 19. Csere: Weidemann, Divényi (liberó). Vezetőedző: Leiszt Máté

MÁV Előre SC-ST Solar: Gilfillan 13, Karnitskaja 14, Tóth J. 14, Szabó Lilianna 6, Dolotova, Vajda 25. Csere: Kovács E. (liberó), Kiss L., Szilágyi. Vezetőedző: Nagy Fanni.

Az első szettben 6:6-ig kiegyenlített játékot láthattak a szurkolók, majd Costa Linda és Tatár Gréti pontszerzésével, valamint a fehérvári hibákat kihasználva három pont előnyre tett szert az MTK. Többször is megkísérelte a hazaiakat Nagy Fanni vezetőedző időkérésekkel kizökkenteni, ám ez nem vezetett eredményre, biztosan őrizte előnyét a kék-fehér gárda, melyből a zárásra ötöt meg is tartott.

A második felvonást is jobban kezdte az MTK, de beindult a Loki-expresssz, és Vajda Beátáék fordítani tudtak. Több hibával játszottak a vendéglátók ebben a szettben, amit az MÁV Előre SC könyörtelenül ki is használt, és a maga javára fordította az állást, amit nem is engedett ki a kezéből, és nyerte azt az etapot.

4:0-as fehérvári vezetéssel indult a harmadik játszma, így nem is lehetett azon csodálkozni, hogy az MTK trénere, Leiszt Máté időt kért. Ez úgy tűnt felrázta az övéit, és 7:6-nál át is vették a vezetést. 14:13-nál fordítottak a vendégek. Majd a végjátéknak 23:23-nál vághattak neki csapatok, de utána csak Haley Gilfillan és Tóth Jázmin szerzett pontot, 1-2.

A negyedik etapban 8:5-ig a hazaiknak állt a zászló, ám ezt követően megrekedtek a pontszerzésben, míg a MÁV ez alatt nyolcat szerzett, így 13:8-ra módosította az állást a maga javára. A folytatásban is jól tartotta magát a Loki, és nyerte a találkozót.