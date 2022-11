Hydro Fehérvár AV19 – HC TIWAG Innsbruck 4-5 (1-1, 1-2, 2-2)

Székesfehérvár, 2399 néző. V.: Rencz, Fichtner, Riecken, Durmis.

AV19: Roy – O’Brian 1, Nilsson, Newell, Hári 2, Kuralt (1) – Fournier, Campbell (1), Erdély (1), Findlay, Petan 1 –Betker (1), Horváth M., Magosi, Sarauer, Terbócs – Stipsicz, Szabó D., Ambrus G., Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Innsbruck: McCollum – Bourque 1, Lattner, Shaw 1 (2), Coulter 2, Winkler – Cuma, Krogsgaard (1), Bär (1), Helewka, Leavens 1 (1) – Jakubitzka, Watson, Feldner, Mackin, Peeters – Hackl, Paulweber, Mader, Ulmer. Vezetőedző: Mitch O’Keefe.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 40-31.



A két csapat október 15-én már találkozott egymással az alapszakaszban, akkor Innsbruckban prímán kezdett a Volán, húsz perc játék után 2-0-ra vezetett Kevin Constantine együttese. A folytatásban azonban már nem volt köszönet, hiszen ezután már csak az exfehérvári, Brady Shaw vezette osztrákok találtak csak be és végül 5-2-re nyertek.



A szombati találkozón fél perc eltelte után Campbell került ordító helyzetbe, de lövése elkerülte a kaput, a túloldalon Watson távoli bombáját hárította a a szurkolók által október legjobbjának választott Roy. Később Kuralt szórakozott el egy helyzetet, majd Petan passzát követően Findlay próbálkozhatott, de McCollum védett. Enyhe fölényben hokizott az Innsbruck, Coulter is próbára tette a hazai hálóőrt. Findley kiállítása után emberelőnyben támadhattak az osztrákok, sőt közben Fournier is kiülhetett a büntetőpadra. Öt a három ellen meg is szerezték a vezetést az osztrákok, Shaw talált be, 0-1. Az idő múlásával feljavult az AV19, és két és fél perccel a játékrész vége előtt sikerült egyenlíteni, Hári lőtte ki szépen a jobb felsőt, 1-1.



A középső harmad Nilsson életerős lövésével startolt el, majd ismét magához ragadta a vezetést az Innsbruck, másfél perc eltelte után Leavens talált be, 1-2. Belenyúlt némileg a sorokba Kevin Constantine, Newell a harmadik sorba került, helyére Magosi lépett fel Háriék mellé. A játékrész hetedik percében ismét egyenlített a Volán, O’Brian kékvonalas bombája talált utat a kapuba, 2-2. Átvette az irányítást a Fehérvár, záporoztak a lövések McCollum ketrecére, Németh a rosszul kimozduló kapus mellett próbálta eltenni a pakkot, de sajnos nem sikerült. Hiába volt több helyzete a kék-fehéreknek, ismét az Innsruck vezetett, Coulter volt eredményes, 2-3. A harmad végén Petan került ziccerbe, de McCollum védeni tudott.



A záróetapot Kuralt két hatalmas helyzete nyitotta meg, majd Nilsson kerülte meg a kaput, de McCollum átért a másik oldalra. Nyomott a Volán, és a fölény góllá érett, elhozott bulit követően Petan maradt egyedül a kapu előtt, az olasz támadó gyönyörűen a korongot a lába között felemelve emelt a hálóba, 3-3. Támadásban maradt a Fehérvár, Findlay durrantott mellé, majd kettős emberelőnybe kerültek a kék-fehérek, amelyet kevesebb mint egy perc alatt ki is használtak a hazaiak, Hári volt eredményes, 4-3. Nem sokáig örülhettek a fehérvári szurkolók, még a szimpla fór végén egy eladott korong után Coulter értékesített egy kipattanót, 4-4. A folytatásban sem változott a játék képe, de a hazai helyzetek kimaradtak. Húsz másodperccel a vége előtt jött a feketeleves, Bourque távoli lövése akadt be, az Innsbruck elvitte mind a három pontot Fehérvárról, 4-5.