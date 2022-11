A hajrában elbukott hazai vereség, Zivzivadze megbotránkoztató záróakkordja - nagyjából erről maradt emlékezetes az Újpest elleni hazai mérkőzés. Friss kudarc, hiszen a negyedik fordulóból elhalasztott mérkőzésre négy héttel ezelőtt került sor. A Ferencváros elleni 2-2-vel végződő parádés döntetlennel sokat javított renoméján Huszti Szabolcs vezetésével a Vidi, persze a pontszerzés csak akkor ér igazán valamit, ha az idén még megszerezhető hat pontot is melléteszik Dárdai Palkóék (vasárnap a Kisvárda sóstói látogatásával zárul az év).

A két idei utolsó meccs közül a lila-fehérek elleni tűnik könnyebb falatnak, mert a fővárosi alakulatot idén is komolyan meglegyintette a kiesés szele, fehérvári bravúrjuk óta csak egyetlen pontot szereztek, azt viszont a sok fordulatot hozó Puskás Akadémia elleni meccsen. A Mezőkövesdtől, és a Zalaegerszegtől is kikaptak. A Vidi Ferencváros elleni teljesítményét elnézve valami végre összeállt Sóstón, erre rímelnek a Huszti mérkőzés utáni szavai: „nagyon tetszett a második gólunk után a csapat és a stáb reakciója, a gólörömnél lehetett látni, hogy mindenki nagyon együtt van, mindenki kiteszi szívét-lelkét azért, hogy sikeres legyen a csapat. Szerintem látszik a fejlődés rajtunk, de nem szabad ezzel megelégednünk, mennünk kell tovább, hiszen szerdán már Újpesten lépünk pályára.„ A szerda este nyolc órakor kezdődő derbi arra is remek alkalom, hogy a Vidi javítsa idegenbeli mérlegét, a négy pont nagyon kevés, igaz a Honvéd elleni győzelem alkalmával talán ez a gát is átszakadt. Ha az év utolsó két meccse jól sül el a Vidi akár a negyedik, ötödik helyuig is felkapaszkodhat, ami persze édes kevés, de legalább valami a tragikus ősz végén.