Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Aqvital FC Csákvár 1-0 (1-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1000 néző

Vezette: Görög Márió (Bede Tamás, Bertalan Dávid)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia: Takács J. – Könczey, Szilágyi Z., Temesvári, Tóth B. – Farkas A., Szakály D. (Szatmári, 92.) – Papp Á. (Sipos Sz., 67.), Gajdos, Kundrák (Kővári, 57.) – Bíró B. (Haruna, 67.). Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics

Aqvital FC Csákvár: fZelizi – Murka, Alaxai, Vaskó, László N. – Mészáros D. (Fejős, 57.), Körmendi (Janiyckij, 82.) – Torvund (Magyar Zs., 82.), Kártik (Gazdag V., 57.), Baracskai (Tamás N., 71.) – Hornyák. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gól: Papp Á. (37.)

Abban bízhatott a Fejér megyei legénység, hogy korántsem bizonyult eddig bevehetetlen várnak idén a Szent Gellért Fórum, ugyanis az itt lejátszott hat összecsapásból, csupán hármat nyert meg a Tisza-parti gárda, és ponttal, pontokkal mehetett innen haza a Békéscsaba, a Mosonmagyaróvár, valamint a DVTK csapata.

Az első negyedórában kóstolgatták egymást a felek, és a 7. percben adódott az első hazai lehetőség a kék-feketében játszó vendéglátók előtt, az egykori Puskás Akadémia nevelés, és a 2014-2015-ös idényben a Csákvár színeiben is játszó Gajdos Zsolt lépett be a 16-oson belülre, de lapos lövése Zelizi Patrik kezében landolt. A 14. percben Papp Áron érdemelte ki az első sárga lapot, kemény belépőjét követően, bár a lelátóról úgy tűnt, hogy a labdát találta el a szegedi játékos és nem az ellenfelét. Mindenesetre hamarosan csatlakozott hozzá Vaskó Tamás is, aki buktatta Gajdost a csákvári térfél közepén. Majd a 24. percben jegyezhettük az első csákvári helyzetet, Mészáros Dávid szerzett labdát a felezővonal közelében, Torvund Alexanderhez passzolt, aki 20 méterről kapura bombázott, de lövése Temesvári Attiláról szögletre pattant. A 37. percben viszont megszületett a hazai együttes vezető gólja, Könczey Márk ugratta ki Pappot, aki tolt egyet a labdán, és Zelizi mellett a kapu közepébe lőtte a labdát, 1–0. Válaszul a 42. percben Torvund 24 méteres szabadrúgása egy méterrel a jobb felső sarok mellett szállt el.

A középpályán zajlott a játék főként az első negyvenöt percben, mindkét csapat eljutott kisebb-nagyobb helyzetekig, a Szeged, a hajrában egy szép góllal jutott előnyhöz.

A pihenő után az első kecsegtető lehetőség a Csákváré volt, Murka Benedek jobb oldali beadását Hornyák Marcell lőtte kapura, ám Temesvári belenyúlt, így szöglet lett belőle. Aztán a 63. percben az egyenlítést szalasztotta el az AFC, Hornyák a kapu előtt, 8 méterről nem találta el jól a labdát, de az éppen így lett jó Murkának, aki 5 méterről a kapu mellé helyezett. A 79. percben kontrából Könczey húzta meg a szélen, Farkas Aurélt kereste a labdával a 16-oson belül, de magas volt a labdája, ugyan Kővári Róbertnek még jó lett volna, de közben az asszisztens lest jelzett már Farkasnál.

Nem sok teret engedett a szegedi csapat, és ezúttal a csákváriak mezőnyfölény, e, és támadójátéka sem bizonyult igazán hatékonynak, annak ellenére, hogy nagy erőket mozgósítottak a második félidőben.