A Fradi úgy vezeti az OTP Bank Ligát, azaz az NB I-es bajnokságot, hogy két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a mezőny többi 11 együttese. A MOL Fehérvár FC-t a legutóbbi, Budapest Honvéd elleni bajnoki előtt a kieső helyek fagyos szele is fenyegette, azonban 1-0-s győzelmével a Vidi fellépett a tabella hetedik helyére. Szoros a mezőny, néhány ponton belül szóródnak a csapatok a 2. és a 12. pozíció között, így komoly feladat előtt állnak Huszti Szabolcs legényei: a Fradi ellen kellene folytatni a felkapaszkodást.

A fehérváriak szélsője, Schön Szabolcs az edzőváltás után kapott nagyobb szerepet a csapatban, s meccsről meccsre fejlődik, szeretne közel kerülni korábbi, válogatott formájához.

– Az utóbbi három mérkőzés nagyon sokat segített nekem, hogy visszanyerjem azt a formámat, ami szükséges lehet a válogatott eléréséhez. Minél több mérkőzést szeretnék játszani, azokon minél jobban tenni a dolgomat, aztán idővel minden alakul – vélekedett Schön Szabolcs. Nem igazán indult zökkenőmentesen a fehérvári szerepvállalása, azonban az edzőváltásból jól jött ki a 22 esztendős szélső, Huszti Szabolcs ki is emelte, hogy hasonló mentalitást vár minden játékosától.

– Nem úgy alakult a nyár vége, ahogy terveztem, de most már egyre több szerepet kapok és ez a legfontosabb. Zavart kicsit, hogy nem kaptam annyi lehetőséget korábban, sőt, volt, hogy nem is játszhattam, de ilyen a futball. Ezen át kell lendülni. Sok munkával tudtam ezen túltenni magam, a munkát ugyanúgy beletettem, ha beállhattam, akkor megpróbáltam minél jobban játszani. A munka mindig kifizetődik, most is látható, hogy pár nap alatt is rengeteget változott a helyzet. Az edzőváltás után több lehetőséget kaptam, és ezzel igyekszem élni.

A nyolcszoros válogatott szélső leszögezte, hogy Michael Boris irányításával is lelkiismeretesen dolgozott a csapat az edzéseken, azonban akkor nem igazán jöttek az eredmények.

– Most jobban fest a csapat, elkezdtük gyűjteni a pontokat, de az edzéseken elvégzett munka, a befektetett meló nem változott semmit. A Honvéd elleni győzelem nagyon nagy lökést adhat a csapat számára.

November 6-án 20 órakor érkezik a címvédő és listavezető Fradi. A zöld-fehérek idén is kiemelkednek a magyar mezőnyből, de ahogy a Kecskemét, a Mezőkövesd, sőt, az NB III-as Iváncsa is bizonyította, nem verhetetlen az Európa-liga legjobb 16 együttese között szereplő Ferencváros.

– Nem egy pontért, a győzelemért szállunk szembe vasárnap a Ferencvárossal! A felkészülésünk egyáltalán nem változik, ugyanúgy kezeljük, mint az összes többi mérkőzést, még közöttünk, játékosok között sem merült fel beszélgetés szintjén sem, hogy az FTC ellen készülünk. Pénteken foglalkozunk először azzal, hogy mit is szeretnénk játszani a Fradi ellen. Kis területen és nagyobb szektorban végzett játékokat gyakorlunk. Élvezhető mérkőzés lesz szerintem, bízom benne, hogy Vidi-győzelemmel zárul majd. Csak, hogy a harminc esztendős Red Blue Devils öröme is önfeledt lehessen.