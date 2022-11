Nyíregyháza Spartacus FC - Aqvital FC Csákvár 0-3 (0-2)

Sényő, 100 néző

Vezette: Hanyecz Bence (Albert, Horváth R.)

Nyíregyháza Spartacus FC: Fejér – Szokol, Gengeliczki, Jánvári, Deutsch B. – Sigér Á., Márkus A. (Gresó, 46.) – Pekár (Adamcsek, 81.), Pataki B. (Farkas B., 46.), Pantovics (Kovács Á., 73.) – Novák Cs. (Ramos, 36.). Vezetőedző: Huszák Géza.

Aqvital FC Csákvár: Auerbach – Murka, Vaskó, Karacs, Baranyai – Gazdag V. (Kocsis D., 63.), Magyar Zs. (Ominger, 63.), Körmendi – Baracskai (Kártik, 87.), Hornyák M. (Torvund, 40.), Fejős (Tamás N., 63.). Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gól: Hornyák (2., 4.), Torvund (79.)

A sorsolás értelmében az NB III Keleti csoportjának 19. fordulójában a Sényő a Tiszafüredet fogadta volna hazai pályáján. A sényőiek kérésére azonban a két klub felcserélte a pályaválasztói jogot – erre az MLSZ áldását adta –, így vasárnap Tiszafüreden találkoztak a csapatok, míg a Nyíregyháza Spartacus FC így a jelenleg „hazai pályát” jelentő sényői sporttelepen fogadta a csákváriakat.

Az már a kezdéskor is látszott, hogy a csapatoknak igencsak meg kell majd küzdeniük a mély talajjal. Ez nem zavarta azonban a 2. percben Hornyák Marcellt, a vendéglátók védelme nem volt a helyzet magaslatán, és a csákvári támadó tisztán lőhetett 16 méterről a hálóba, 0-1. A 4. percben folytatódott a Hornyák-parádé, a korábban évekig a Nyíregyházát erősítő csatár egyedül lefutotta a védelmet, majd az ötös sarkából a hosszú sarkot vette be, 0-2. A folytatásban is könnyen hibázásra kényszerítették a szabolcsi védelmet a sárga-kékek, Hornyák a 26. percben kis híján triplázott, csupán Fejér Bélán múlott, hogy nem lett belőle gól. A 38. percben ismét Hornyák, és Fejér voltak a főszereplők. Egy hosszan előrevágott labdát Szokol Zsolt próbált hazafejelni, azonban a labda elszállt a kilépő Fejér mellett, Hornyák lecsapott rá, de a kapus egy gyors vetődéssel tisztázott. A helyzetbe Hornyák belesérült, le kellett cserélni.

A szünet után vehemensen indított, és szorongatott a Spartacus. Az 51. percben Deutsch Bence lövése a kilépő Auerbach Martinról Myke Ramos lábára pattant, majd a jobb oldali kapufa mentette meg a csákvári kaput a góltól. Majd Sigér Ákos ugyanazt a kapufát találta telibe négy perccel később 11 méterről. Majd a 79. percben eldőlt az összecsapás, egy kapu előtti kavarodás után Torvund Alexander eszmélt a legkorábban, és néhány lépésről a hálóba passzolt, 0-3.

A Csákvár megdolgozott a sikerért, és megérdemelten zsebelte be a pontokat.