Kevin Constantine ezen a tornán debütált a magyar férfi jégkorong-válogatott kispadján. Az első találkozó Japán ellen hosszabbításos sikerrel ért véget, majd szombaton Franciaország ellen ismét a ráadás döntött, de ezúttal a mieink húzták a rövidebbet, így a torna zárónapján a bronzéremért játszottak a mieink. Ezen a mérkőzésen több kulcsember is pihent a magyar oldalon, és bár a fiatalokra épülő keret jól játszott, az ukránok nyertek 2-1-re. A három mérkőzés alatt sok játékost forgatott a szakmai stáb, a fehérvári játékosok döntő többsége szombaton kapott szerepet. A stábba pár év kihagyás után visszatért Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV másodedzője is.

– Egyértelműen jó volt visszatérni a válogatott stábjába, jó érzés, ha az ember munkájára számítanak a nemzeti csapatnál. Sok játékost hívtunk be a tornára, több mint hat sort plusz még a fehérváriakat. Sokakat meg szerettünk volna nézni, azt hiszem, hogy ez a három mérkőzés elegendő volt a játékosok forgatására, elegendő információt tudtunk meg mindenkiről. Folyamatosan kapták a tananyagot már hónapokkal ezelőtt a kerettagok, hetente kellett vizsgázniuk, rengeteg újdonság volt a fejükben, néha ez egy kicsit lassította is a játékunkat, mert fejben sokat gondolkodtak. Az ukránok elleni találkozón több fiatal is debütált, mindenkivel meg voltunk elégedve, a srácok kiadtak magukból mindent, megtettek mindent azért, hogy elsajátítsák mindazt, amit a szakmai stáb kért tőlük. Ukrajna ellen is folyamatosan négy sorral játszottunk, az utolsó percekben is mindenkit használtunk. Rengeteg helyzetünk volt, ha kicsit szerencsésebbek vagyunk, be is pattanhattak volna. Két komoly lehetőséget gólra váltottak az ukránok, valamint a Doma debütálásképpen nagyokat fogott, ezek a védések segíttek nekünk, hogy szoros legyen a vége. Talán több rutinnal nyertünk volna, de örülünk, amit láttunk ma a játékosoktól – összegezte a tornát lapunknak Kiss Dávid.

Ahogy a stábtag is említette, a Volán kapusa, Horváth Dominik első ízben védte a felnőtt válogatott kapuját. Hihetetlen idénye van a fiatal hálóőrnek, hiszen a CHL és az ICEHL után pár hónap leforgása alatt bemutatkozhatott a felnőtt válogatottban is.

– Miki egy lövés után megsérült a bemelegítés közben, előbb le is ment a jégről, itt már benne volt, hogy én kezdek majd – nyilatkozta Horváth Dominik. – Ezután pedig szóltak is, hogy én játszom, volt bennem egy kis izgalom, de mire felértünk a jégre, feldolgoztam azt, hogy mi fog történni. Nagyon örülök, hogy itthon játszottuk, mindig jó hazai közönség előtt jégre lépni. Nehezen indult a meccs, úgy gondolom, nekem is kellett egy kis idő, mire felvettem a találkozó sebességét. Nyilván ilyenkor nehezebb, amikor második számúként mégis bekerülök a kapuba. Annyiból volt könnyebb dolgom, hogy a bemelegítés során volt kis időm már rákészülni. Igyekeztem élni a lehetőséggel.

A válogatott fehérvári érdekeltségű stábtagjainak és játékosainak nincs sok ideje visszarázódni, hiszen a Volán kedd este már Bécsben lép jégre az ICEHL-ben. Nagy szüksége van a kék-fehéreknek a pontokra, hiszen Kevin Constantine legénysége jelenleg csak a nyolcadik helyen áll, tíz pontra lemaradva az első négytől. Egy biztos, Ben Betker és Patrick Newell nem lesz ott a csapatban, a klub szerződést bontott a két légióssal.

– Hétfő reggel már edzettünk is a klubnál, aki nem volt válogatott kerettag, nekik volt egy kis pihenőjük az elmúlt héten. A magyar válogatottak itt voltak velünk két napot, de azért vasárnap tudtak pihenni ők is. Hétfőn mindenkinek készen kell állnia, valószínűleg lesz egy kis videózás is, az ellenfelünkről, meg magunkról is. A keret is változott, két légiósunk már nincs a mi kötelékünkben, így lesznek apróbb változások a sorok összeállításában. Lesz egy edzésünk arra, hogy a meccsrutinba visszatérjünk – mondta Kiss.