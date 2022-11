Szent Benedek Röplabda Akadémia – MÁV Előre-ST-Solar 3:2 (–19, –16, 24, 23, 9)

Balatonfüred, 120 néző.

Vezette: Tillmann Gyula, Soltész Róbert.

Szent Benedek Röplabda Akadémia Grbac, Koleva 19, Nacsa-Pekárik 15, Sztijepics 22, Jankovics 12, Vacsi 5. Csere: Balogh E., Fáth (liberók), Herbin-Baker 3, Bosnyakova 6, Szerényi, Lekics 1. Vezetőedző: Dejan Desnica.

MÁV Előre-ST-Solar: Gilfillan 13, Dolotova 5, Karnyickaja 15, Szabó L. 8, Tóth J. 12, Vajda 27. Csere: Kovács E., Borostyán (liberók). Vezetőedző: Nagy Fanni.

- Mint mindig, ezúttal is nagyon nehéz mérkőzésre számítok. De készülünk rá és megpróbáljuk kihozni magunkból a maximumot, hogy minél több pontot szerezzünk. Vannak ígéretes, fiatal lányaink és úgy gondolom, hogy minden csapattal meg tudunk küzdeni az Extraligában, ahogy ez látszott is az előző mérkőzéseinken. – vélte a találkozó előtt a MÁV Előre SC-ST Solar azeri feladója, Alishanova Shafagat.

És, milyen igaza lett! A tavalyi pontvadászat bronzérmese ellen megvolt az esélye annak, hogy komoly meglepetést okozzanak a kék-fehérek, ugyanis az első két játszmában szinte állva hagyták vendéglátóikat. Az első szettben végig vezettek, az elején két pontnál jobban nem is tudott a balatonfüredi gárda férkőzni riválisához, majd a folytatásban egyre jobban kinyílott az olló.

A második etapban 5-0-as fehérvári előny után szereztek először pontot, és itt is nagyon gyorsan kialakult egy olyan léptékű különbség, amely jó alapot adott Nagy Fanni tanítványainak ahhoz, hogy behúzzák a játszmát.

A harmadik szettre érkezett meg a meccsbe a Szent Benedek RA, itt már sokkal szorosabban alakult az állás. Többször vezetett a hazai csapat, majd a végjátékban ugyan a Lokinak volt játszma és mérkőzés labdája 24-23-nál, ám a rutinosabb fürediek fordítottak, és nyertek.

A negyedik felvonásban ugyancsak meglett volna a MÁV Előrének a sansza arra, hogy lezárja a párharcot, de 20-17-es előnyük kevésnek bizonyult, és 21-21 után már az SZBRA kedve szerint történt a hajrá.

A záró játszmában 7-7-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám ezt követően állva hagyta ellenfelét a házigazda, és megnyerte a négy perc híján kétórás mérkőzést.

- Egész héten keményen készültünk erre a mérkőzésre. Ez úgy gondolom, látszott is a játékunkon. Nagyon közel volt a még nagyobb bravúr, de nem lehetünk türelmetlenek magunkkal szemben. Még tanulnunk kell ezeket a szituációkat, de így is örülünk ennek az egy pontnak. – fogalmazott Nagy Fanni a meccs után.