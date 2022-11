Egyik gárda sem volt érdekelt a Magyar Kupa idei kiírásának első körében. Az IIHF szünetben mindkét együttesből a felnőtt, illetve az utánpótlás válogatottakban jó néhány játékos kapott szerepet. A nemzeti csapatok több tornán is érdekeltek voltak a hétvégén, így a játékosoknak sok pihenő nem jutott. A Ferencváros háza táján a válogatott szünet más szempontból is mozgalmasan telt, a fővárosiak keretében több változás is történt. August Nilsson, Sebastian Kaijser és Vszevolod Szorokin is távozott a zöld-fehérektől. Érkezők is akadnak, Jari Sailio és Konsta Mesikämmen csatlakozott Fodor Szabolcs együtteséhez.

Az időbeosztás kicsit szűkös volt, a srácok egy része kedden tért csak vissza a válogatottakból, így nagy csodákat nem tehetünk. Bíznunk kell magunkban és a szezon első felében elvégzett munkában, ami már mutatja az eredményét. A szerdai mérkőzésen egy energikus FEHA19-et szeretnék látni, játékosokat, akik készen állnak a Ferencváros jelentette kihívásra, akik minden csatába keményen beleállnak majd. A kuparendszer kicsit más kihívást jelent a csapatok számára, de nekünk minden találkozó egy jó lehetőség a tanulásra. Ez utóbbi pedig a legfontosabb a mi projektünkben – nyilatkozta Anatoli Bogdanov a szerdai kupamérkőzéssel kapcsolatban.