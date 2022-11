Nego Loic sérülés miatt nem tud elutazni Telkibe, de Fiola Attila, Schön, és Dárdai személyében így is három Vidi-játékos léphet pályára november 17-én Luxemburg, illetve november 20-án Görögország ellen. Schön a felnőtt válogatottban 2021-ben debütált, játszott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is, összesen pedig nyolc alkalommal lépett pályára.

Dárdai Palkó utánpótlás-játékosként a német U-válogatottakban szerepelt, a tavalyi U21-es Eb-re meghívták a magyar válogatottba is, de akkor sérülés miatt nem tudott pályára lépni. A felnőtt csapatban a következő két mérkőzésen debütálhat.

A keret tagja a Puskás Akadémiából Tóth Balázs, Nagy Zsolt, a korábbi felcsúti akadémista, a Freiburgot erősítő Sallai Roland, valamint a Leipzigből Szoboszlai Dominik.