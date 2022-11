KÖZÉP CSOPORT

2022. november 27., vasárnap, 13.00

Monori (15.) - Dunaújváros FC (3.)

Egy éve szoros csatában, a 91. percben múlta felül riválisát a DFC, majd Monoron egy nyerni tudott 1-0-ra Novák Zsombor találatával. Ezzel az eredménnyel az újvárosiak most is kiegyeznének.

Iváncsa KSE (2.) – METON-FC Dabas SE (9.)

Nem vitás, az előző idényről van elszámolni valója az Iváncsa együttesének ellenfelével, hiszen mindkét meccsüket megnyerte a dabasi gárda, sőt a hazait 5-0-ra. A házigazdák egy győzelemmel ráadásul közelebb kerülnének a fordulóban szabadnapos listavezető Hódmezővásárhelyi FC-hez.

NYUGATI CSOPORT

2022. november 27., vasárnap, 11.00

Puskás Akadémia FC II. (4.) – Budaörs (9.)

A Budaörs tavaly hosszú idő után búcsúzott az NB II-től, a két csapat a bajnokságban még nem találkozott, mivel a vendégek utoljára a 2014/2015-ös idényben szerepeltek az NB III-ban, a PAFC II. pedig egy év múlva indult az osztályban először. A jelenlegi forma alapján ők a párharc favoritjai.

Gyirmót FC Győr II. (14.) - Bicskei TC (11.)

Az előző idényben a Bicskei TC oda-vissza legyőzte a gyirmótiakat, idegenben Popovics Bertold, míg Bicskén Dencinger Norbert duplázott, kialakítva ezzel a 20-1-e, illetve a 2-1-as végeredményeket. A Bicskének idén nem megy annyira vendégként, de így is egy pontra jók lehetnek.

2022. november 27., vasárnap, 13.00

Érdi VSE (6.) - MOL Fehérvár FC II. (12.)

Teljesen kiegyenlített volt a csapatok tavalyi egymás elleni mérlege, Érden a vendéglátó csapat örülhetett 2-0-as sikerének, míg Fehérváron is ugyanez lett a végeredmény, Hajdinger Raul Zoltán két találatának köszönhetően. Most sem lesz könnyű dolga a Vidi II.-nek, egy iksz kiharcolása azonban jól jönne közel sz őszi idény zárása előtt.

ETO Akadémia (7.) - Móri SE (19.)

A két csapat még nem találkozott egymással, de a Móri SE számára jelen helyzetében minden pont aranyat érne.