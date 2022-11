Bár „csak” felkészülési mérkőzés volt, többre, jobbra számítottunk Marco Rossi fiaitól, akik hamar hátrányba kerültek Luxembourgban, de fordítottak, a végén pedik kis híján vesztettek.



- Elkövettünk néhány hibát, amiből gólt kaptunk. A hiba a játék része, el kell fogadnunk, de tény, túl sokszor rontottunk - szögezte le a szövetségi kapitány. - Jó lecke volt ez, rávilágít, hogy fejlődnünk kell. Átlagosan teljesítettünk olyan csapattal szemben, amely ellen nem könnyű futballozni, ezért nem vagyok boldog. A hozzáállással ugyanakkor nem lehetek elégedetlen. Nem vagyunk Anglia, Németország vagy Olaszország kaliberű válogatott, csupán egy jó csapat, amely ha nem követ el hibákat, bárkit legyőzhet, viszont ha meginog, ki is kaphat. Ha Dibusz Dénes nem véd a végén hatalmasat, vereséget szenvedünk. A meccs rámutatott, hogy az Európa-bajnoki-selejtezőkön nem lesz egyszerű Bulgária, Montenegró és Litvánia ellen sem.



Szoboszlai Dominik egy nehéz meccsen debütált csapatkapitányként, Fiola Attila, a MOL Fehérvár védője kezdett, 78 percet töltött a pályán, Nagy Zsolt, a PAFC játékosa szintén a kezdőben volt, közel egy órát kapott Rossitól. A korábbi felcsúti akadémista, Sallai Roland csereként állt be az utolsó fél órára.

Vasárnap az év utolsó mérkőzése következik Görögország ellen itthon, amely elsősorban Dzsudzsák Balázs búcsúja kapcsán lehet nevezetes. A középpályás sok éven át meghatározó szerepet töltött be a válogatottban, hattyúdala címeres mezben megosztja a véleményeket a sportszeretők között. Talán éppen ő lesz az, aki olyan extra teljesítményt tesz hozzá, amellyel feledteti a luxemburgi döntetlent?

Csütörtökön a Gera Zoltán vezette U21-es válogatott törökországi összetartása első összecsapásán Azerbajdzsán korosztályos együttesét 3-0-ra győzte le. A két fős PAFC-különítményből Komáromi György kezdett, Alaxai Áron csereként állt be.