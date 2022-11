Kalmár Zsolt, Nagy Zsolt és Sallai Roland sérüléseikből felépülve kaptak újra meghívót a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányától, Marco Rossitól. Újoncot is avathat akár a nemzeti együttes, hiszen a Belgiumban légióskodó 20 éves támadó, Németh András pedig most először készülhet a férfi A-válogatott keretével. A válogatottságtól visszavonuló Dzsudzsák Balázs a görögök elleni hazai mérkőzésen jut majd szóhoz.

A válogatott november 14-én hétfőn találkozik Telkiben, majd két nappal később utazik el Luxemburgba, a csütörtöki mérkőzés helyszínére, idén utoljára pedig a Puskás Arénában lép pályára november 20-án 20 óra 15 perctől.

A felkészülési mérkőzés legfontosabb feladata a szövetségi kapitány szerint annak eldöntése, hogy tavasztól hogyan pótolják a Szalai Ádám visszavonulásával keletkezett űrt. A két mostani ellenfél ráadásul komoly játékerőt képvisel, még ha nem is tartoznak Európa legerősebb csapatai közé.

– A luxemburgi válogatott már rég nem az a csapat, amelyre bárki is legyinthetne. Eb-selejtezős ellenfelünket, Litvániát 1-0-ra legyőzték, Törökországgal idegenben 3-3-as döntetlent játszottak, és idegenben nyertek a Feröer-szigetek ellen, amiről a saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy nem könnyű feladat. A görög válogatott csoportját megnyerve feljutott a Nemzetek Ligája B-divíziójába, de tavaly például a spanyol válogatott is csak 1-0-ra tudta megverni őket. Két nehéz mérkőzésre számítok, különös tekintettel arra, hogy nekünk is változtatnunk, újítanunk kell. Éppen ezért nagyon remélem, hogy a görögök ellen is sikerül megtöltenünk a Puskás Arénát, és a szurkolóink ezúttal is olyan fantasztikus hangulatot teremtenek, mint szoktak – fogalmazott Marco Rossi.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Szappanos Péter (Budapest Honvéd FC)

Tóth Balázs (Puskás Akadémia FC)

Védők:

Bolla Bendegúz (Grasshopper Club Zürich)

Botka Endre (Ferencvárosi TC)

Fiola Attila (MOL Fehérvár FC)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Mocsi Attila (ZTE FC)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Szalai Attila (Fenerbahçe FK)

Középpályások:

Baráth Péter (DVSC)

Kerkez Milos (AZ Alkmaar)

Kleinheisler László (NK Osijek)

Nagy Ádám (AC Pisa)

Nego Loic (MOL Fehérvár FC)

Styles Callum (Millwall FC)

Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)

Támadók:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai)

Gazdag Dániel (Philadelphia Union)

Kalmár Zsolt (DAC)

Németh András (KRC Genk)

Sallai Roland (SC Freiburg)

Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

+

Dzsudzsák Balázs (DVSC) - csak a Magyarország-Görögország mérkőzésre