Hornyák Zsolt együttese jelenleg a negyedik helyen áll az NB I. tabelláján, egy Debrecen elleni 2-1-es sikerrel győzelemmel zárták az évet a felcsútiak. A dobogó abszolút elérhető a Fejér megyeiek számára. Az utolsó bajnoki óta eltelt időben a játékosok a jól megérdemelt pihenőjüket töltötték, de a héten újra pattogott már a labda Felcsúton. Január végén rajtol a bajnokság.

– Jó volt újra látni a társakat, kicsit már hiányzott az öltözői légkör. Nem volt egyszerű elkezdeni a hetet, de hétfőtől belefogtunk a munkába, remekül dolgozik mindenki. Különleges volt ez a két hét, hiszen nyáron egy hetet pihentem, most így több időt tudtam tölteni a családommal. Tartalmasan telt az elmúlt időszak, örülök, hogy ennyit lehettem a kisfiammal, ez nem mindig adatik meg így. Elmentünk Ausztriába a családdal, voltunk állatkertben is, nagyon tetszett a gyereknek. Közben a világbajnokság mérkőzéseiről sem maradtam le, figyelemmel követtem az eseményeket – nyilatkozta Spandler Csaba a Puskás Akadémia honlapjának. – A brazilok játéka figyelemre méltó, tetszett, ahogy élvezetesen futballoznak. Őket mondanám favoritnak. A spanyolok is jó játékot mutattak be, de az afrikai gárdák közül is van, aki tetszetős focit mutat be.