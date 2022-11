MAFC-BME – MÁV Előre-Foxconn 3:0 (22, 22, 18)

Budapest, 325 néző.

Vezette: Adler, Kiss Z..

MAFC-BME: Gacs 5, Gomez Galvez 7, Krupánszki 5, Eke 7, Dimitrov 21, Topuzliev 12. Csere: Pápai (liberó). Vezetőedző: Nagy Péter.

MÁV Előre-Foxconn: Kholman 1, Deliu 1, Koci 11, Ambrus 9, Boa 4, Doda 6. Csere: Takács M. (liberó), Szabó V. 7, Balázs 1, Bibók. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Rangadónak ígérkező összecsapás várt a találkozó előtt második helyen álló MÁV Előre SC-Foxconn és a harmadik MAFC-BME csapataira. A Folyondár utcai mérkőzés első szettjében 9-7-es előny után zsinórban négy pontot szerzett a házigazda, és ezzel hatpontos különbség alakult ki. Ebből kijöttek a Loki, de egy-két pontnyi előnyük megmaradt fehérmezes házigazdáknak. Több alkalommal ugyan közel állt az egyenlítéshez a fehérvári legénység, egyszer sem tudott élni a lehetőséggel és a viszonylag szoros játszma ellenére alulmaradt.

A folytatásban is megpróbált dominálni a MÁV Előre-Foxconn, 7-4-nél és 15-13-nál is a kék-fehérek álltak nyerésre. 17-17 után három pontot szerzett zsinórban a MAFC-BME, ám ezt követően már nem sikerült egyenlíteni, vagy akár a vezetést újra átvenni, így újfent hazai sikerrel zárult ez a játszma is.

A harmadik felvonást 4-2-es vezetéssel indították a Mávosok, ám ez tiszavirág életűnek bizonyult, mivel a nem kellett sokat várni arra, hogy újra átvegye a játék irányítását a fővárosi alakulat. A szett fordulópontja egyértelműen 15-13-as MAFC-BME előny után jött. Nagy Péter vezetőedző tanítványai hat pontot szereztek, és elég tetemes előnyt kovácsoltak, 21-13. Innen azonban már nem tudott újítani a Loki, amely ezzel a vereséggel először maradt pont nélkül a 2022/2023-as idényben.