Az érdeklődök a siófoki Azúr Hotelban gyűlhettek össze a kétnapos konferencián. Az esemény megnevezése kissé csalóka volt, hiszen az erőnlét, a funkcionális testmozgások és a dietetika témakörében is több előadást hallhattak az érdeklődök. A fehérvári akadémiáról Diós Bence Bernáth Imre társaságában vett részt a konferencián.

„Két szekció volt, ami igazán hozzánk köthető volt, és nagyrészt a jégkoronghoz is, a Sport Medical és a funkcionális panel. Utóbbiban nagy hangsúlyt kapott a monitorozás is. Többek között Kiss Áron, a ferencvárosi jégkorongklub erőnléti edzője, valamint az MLSZ-től Schuth Gábor is az előadók között szerepelt. Mindkettőjük előadásából a tesztelésekkel és a mérésekkel kapcsolatban bővíthettük a tudásunkat” – mondta a konferencia kapcsán Diós Bence, a FEHA19 erőnléti edzője.

Az előadások rendkívül hasznosnak bizonyultak, a zöld-fehérek szakembere még konkrét mérési számokat is vitt magával.

„Amit rögtön és azonnal be kell iktatni a mindennapjainkba, azok a mérések. Elindultunk a Nemzeti Akadémiával ezen az úton, ami egy nagyon jó irány. Van egy kis lemaradásunk, de jó úton haladunk, előre megyünk, és így a távolság egyre jobban csökken.”