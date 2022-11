Magyarország – Japán

3-2 (0-1, 2-0, 0-1, 1-0) – hosszabbítás után

Tüskecsarnok, 1205 néző. V.: Nagy A., Pálkövi, Kövesi, Muzsik.

Magyarország: Rajna – Horváth, Pozsgai, Sebők (1), Galló, Kulmala – Fejes, Szirányi, Sofron (2), Nagy G. 2, Ambrus G. – Garát (1), Stipsicz, Csányi, Sárpátki, Vas – Kiss R., Kiss D. 1, Vincze (1), Nagy K. (1), Szigeti. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Japán: Narisawa – H. Sato, Yamada, S. Nakajima (1), K. Sato 1, Takagi – Halliday, Hayata, Osawa 1 (1), Nakayashiki (1), Otsu (1) – Hashimoto, Minoshima, Furuhashi, T. Nakajima, Suzuki –Y. Otsu, Soma, Irikura, Isogai. Vezetőedző: Perry Pearn.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 38-25.



A torna első mérkőzésén Olaszország hosszabbításban verte Ukrajnát 2-1-re, a volános Alex Petan betalált az olaszoknál. Kevin Constantine csütörtök este mutatkozott be a magyar válogatott kispadján, a keretben ezúttal három fehérvári kapott helyet, Ambrus Gergő, Horváth Milán és Stipsicz Bence képviselte a Volánt. Két és fél perccel a kezdés után emberelőnybe került Magyarország, miután Japán játékosok túl lelkesen cseréltek és a megengedett ötnél több ember került a jégre. A fórban felálltak a mieink, de Galló lövésén kívül nem kellett közbeavatkoznia Narisawanak. Később Nagy Krisztián tört be a kapu elé, de nem tudott betalálni közelről. Uralta a játékot a hazai gárda, a védők közül Horváth aktívan lépett fel folyamatosan a támadásokhoz, a kispadon pedig Kevin Constantine a cserék között észrevételezte játékosainak a látott javítanivalókat. A harmad derekán emberelőnybe kerültek a vendégek, ők éltek is a lehetőséggel, szépen kijátszott akciót követően Kohei Sato talált be, 0-1. A játékrész végén ismét öt a négy ellen támadhattak a mieink, legközelebb Szirányi járt az egyenlítéshez, de távoli lökete lecsorgott a kapusról.

A második harmad elején rövid időn belül kétszer is emberelőnyben támadhatott Magyarország, majd Sofron ütközték le csúnyán. Kicsit kiegyenlítettebbé vált a játék, nyolc perc eltelte után Pozsgai lövésébe ért bele veszélyesen Ambrus, de ebből a helyzetből sem lett gól, ahogy Sebők ziccere is kimaradt. A harmad közepén megtört a jég, Nagy Gergő egy kipattanót értékesített, 1-1. Lendületbe jöttek a mieink, Kiss Dániel közelről kotorta be a pakkot, 2-1.

A harmadik harmadban a japán válogatott nekiugrott a magyarnak, Rajna kapujára csak úgy záporoztak a lövések az első percekben. Állta a sarat a hazai védelem még emberhátrányban is, öt az öt ellen pedig Kevin Constantine fiai igyekeztek bevinni a harmadik találatot. Újabb gólt azonban Japán szerzett, hét perccel a vége előtt Osawa egalizált, 2-2. Továbbra is inkább a vendégek előtt adódtak lehetőségek, bár Kulmala a végén kihagyta a meccslabdát, jöhetett a hosszabbítás. A ráadás magyar helyzeteket, majd emberelőnyt hozott, utóbbiban eldőlt a győzelem sorsa, négy a három ellen Nagy Gergő talált be ismét. Kevin Constantine győzelemmel mutatkozott be a magyar kispadon!