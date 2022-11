Moulhouse – DFVE 11-14 (0-4, 3-4, 4-3, 4-3)

Mihók Attila tanítványai péntek este játszották le az első mérkőzésüket a Bajnokok Ligája selejtezőtornáján. Az első ellenfél a francia Mulhouse volt. A Fejér megyeik már az első negyedben megmutatták, hogy győzni jöttek, az első nyolc perc után 4-0-át mutatott az eredményjelző a DFVE javára, Mucsy volt nagyon elemében, három gólt szerzett, rajta kívül még Garda is betalált. A második negyedben bár a franciák lőttek először gólt, a folytatásban sem vett vissza a Dunaújváros, a szünetre ötgólos magyar előnnyel vonultak pihenőre a csapatok, 3-8.

A harmadik játékrészben Guillet egy perc alatt kétszer is eredményes volt, majd a negyed végén Heurtaux aktivizálta magát, a túloldalon Garda és Szabó Nikolett gondoskodott arról, hogy nagyon ne tudjon közeledni a Moulhouse, 7-11.

Az utolsó nyolc perc elejét még megnyomta a DFVE, így a végén még kicsit ki is engedhettek a Fejér megyeiek, de a magabiztos győzelem nem forgott veszélyben.

Ethnikos Piraeus – DFVE 8-13 (2-2, 2-3, 2-4, 2-4)

Szombaton délelőtt a tavalyi LEN Kupa döntője ismétlődött meg. A találkozót Mahieu gólja nyitotta meg, majd gyorsan jött a válasz Kanetidou révén. „Zsuzsi” megint beköszönt, de erre is volt válasza a görögöknek, Andrews egalizált. A második nyolc percet is a DFVE kezdte jobban, Dobi célzott pontosan, majd Mucsy találatával először a mérkőzésen vezetett két góllal a Fejér megyei alakulat. Garda is beköszönt később, azonban félidőre Kanetidou és Chatzikyriakaki révén egyre csökkent az előny, 4-5.

A fordulást követően Mucsy, Horváth és Sümegi jó lövéseinek köszönhetően ismét hárommal vezetett a Dunaújváros, ezt az előnyt pedig sikerült megtartani a záróetapra fordulva is. A negyedik negyedből egy perc sem telt el, Garda volt eredményes büntetőből, később Mucsy és Dobi sem kímélte a görög gárdát, így második mérkőzését is megnyerte Mihók Attila együttese. A harmadik találkozóját szombat este vívja a DFVE, az ellenfél ezúttal a Róma lesz.