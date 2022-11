DAB – FEHA19

3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

Dunaújváros, 220 néző. Vezette: Haszonits, Tóth R., Kedves, Fényi.

Dunaújvárosi Acélbikák: Kovács D. - Svars, Varga A., Embrich, Ödman 1 (2), Valtola 1 (1) - Brus 1, Lammi, Dézsi, Léránt, Somogyi B. - Erdély, Vas M., Pinczés, Stan, Szalma - Somogyi N., Horváth Á., Marosi, Szabó Cs.. Vezetőedző: Niko Eronen.

FEHA19: Tóth K. - Reiter, Salamon, Cizas, Ambrus (1), Farkas Cs. (1) - Dobmayer, Kóger B., Trastasenkovs, Fekete A. 1, Ivády - Farkas B., Szabó P., Nagy Á., Grin, Kiss Á. - Alapi, Dézsi, Győrffy. Vezetőedző: Anatolij Bogdanov.

Kiállítások: 10, ill. 12 perc

Kapura lövések: 40-26

Három héttel ezelőtt igazán szoros meccset játszott egymással a két együttes Székesfehérváron, amikor is 3-3 után szétlövés döntött, amelyben a FEHA19 bizonyult jobbnak. Ahogy akkor, úgy vasárnap este is az Acélbikák jutottak vezetéshez. A 14. percben Valtola gólja révén jutott lépéselőnybe a DAB, de ekkor még nem tudták megduplázni előnyüket. Olyannyira nem, hogy a középső harmad elején emberelőnybe Fekete Alex egalizált, 1-1. A fehérváriak két kivédekezett emberhátrány után azonos létszámban kaptak újabb gólt. Ödman aszisztja után be is talált, 2-1.

A záró játékrész hetedik percében az i-re is feltette a pontot az Acélbikák, Ödman második gólpasszát jegyzett, ezzel kiszolgálva Brus-t, aki beállította a végeredményt, 3-1.

A DAB tizenhatodik mérkőzésén ötödik győzelmét aratta a rendes játékidőben. Túlórában kétszer nyert, kétszer alulmaradt. Hét vereséget számlál a gárda, ez a 10 csapatos bajnokság 7. helyére elég. A FEHA19 sereghajtó az Erste Ligában, a DEAC-ot, és az Újpestet rendes játékidőben, a DAB-ot szétlövéssel győzte le. Hét pont választja el az utolsó előtti lila-fehérektől.