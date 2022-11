A magyar férfi jégkorong-válogatott kispadján a hét második felében megrendezett Sárközy Tamás emléktornán mutatkozik be a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője, Kevin Constantine szövetségi kapitányként. Az NHL-es tapasztalattal is bíró szakember bő, 39 fős keretet hirdetett meg az eseményre, a névsorban összesen tíz fehérvári jégkorongozó található meg. A korábban meghirdetett játékosokhoz képest három változás történt, kikerült a keretből Magosi Bálint, Vértes Nátán és Horváth Bálint, helyükre fehérváriakat hívott be a szakmai stáb, Németh Kristóf, Ambrus Gergő és Henrik Nillson készülhet a nemzeti csapattal. Rajtuk kívül szerepet kaphat a tornán Horváth Dominik, Horváth Milán, Stipsicz Bence, Erdély Csanád, Hári János, Terbócs István, és Bartalis István. A válogatott csütörtökön 18.30-től Japán ellen lép jégre a Tüskecsarnokban.

Utánpótlásszinten is bőven megtalálhatók a fehérvári műhely játékosai. Az U16-os gárda Győrben szerepel, ahol november 10. és 12. között sorrendben Olaszországgal, Szlovéniával és végül Ausztriával mérkőznek meg a srácok. Pétert Róbert keretében öt fehérvári akadémista található meg, ott lesz a korosztályos csapatban Bánfalvi Kristóf, Erdősi Csanád, Nagy Dominik, Pallós Zsombor, valamint Sábián Roland.

Az U17-es nemzeti csapat Székesfehérváron szerepel majd a napokban, csütörtökön és pénteken a lengyel U18-as együttessel csapnak össze a fiúk. Svasznek Bence szövetségi edző hat fehérvári jégkorongozóra számít majd, Balogh Ádám, Palla Félix, Schubert Dániel, Szakáll Csaba, Karaisaridis Georgios, valamint Palla Xavér készülhet majd a válogatottal.

Szintén a Raktár utcában kezdi majd meg a hetet az U18-as válogatott, ebbe a keretbe két koronázóvárosi játékos tudott bekerülni. Orbán Gergőnek és Prókai Mátyásnak is megvan az esélye, hogy a keretszűkítés után a csapattal tartson az ausztriai Ferlachba, ahol Szlovénia, Olaszország és Ausztria korosztályos legjobbjaival mérhetik össze tudásukat.

A juniorválogatott kettéosztott kerettel két tornára készül, fontos ez az időszak, hiszen decemberben U20-as világbajnokságot rendeznek majd. A fiatalok egyik fele Ausztriában, a másik fele Szlovéniában lép majd jégre. A játékosok mellett a szakmai stáb is meg lesz osztva, Vas Márton Bartalis Balázzsal kiegészülve St. Pöltenben lesz, míg Jesenicében a FEHA19 edzői, Arany Máté és Székely Csaba irányítják a fiúkat. Szlovéniában sorrendben a házigazdával, az olaszokkal és a franciákkal játszik a csapat, míg Ausztriában Dánia mellett Lettország és Ausztria szerepel majd. A 44 fős keretben összesen 12 fehérvári játékos kapott helyet. Bajkó Botond, Salamon Zoltán, Szabó Péter, Alapi Márton, Farkas László, Ivády Milán, Keceli-Mészáros és Németh Zalán a tervek szerint Szlovéniában szerepel, míg Remete Gergő, Dézsi Barnabás, Fekete Alex Ausztriába utazik majd. A Hydro Fehérvár AV19 játékosa, Ambrus Csongor, aki a FEHA19 felnőtt együttesében is szerepel, a tervek szerint a szlovéniai utazó kerettel tart majd.