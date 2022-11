Mindkét csapat jó formában örvend, hiszen a FEHA19 az elmúlt három találkozóján öt pontot szerzett, pont ugyanannyit, mint a fővárosi lila-fehérek. Anatoli Bogdanov együttese hazai jégen a Debrecent rendes játékidőben győzte le, majd a megyei derbin a Dunaújvárost büntetőkkel verte meg gárda. Az UTE erdélyi csapatokkal találkozott a közelmúltban, a Gyergyót 3-0-val küldték haza a Pest megyeiek, majd a Brassót hosszabbításban gyűrték le.

A FEHA19 és az UTE már kétszer találkozott az alapszakasz során, a fehérvári összecsapáson a kék-fehérek fiataljai idénybeli első sikerüket aratták, 3-2-re nyertek, majd Újpesten visszavágtak a fővárosiak, akkor 5-2-es hazai győzelem született. A két csapatot mindössze hat pont választja el egymástól a tabellán, úgyhogy nagyon fontos három pont lesz a tét a válogatott szünet előtt.

– Nagyon jó érzés volt betalálni, már alig vártam, remélem lesznek még góljaim a szezon során. Mind a három meccsen jól játszottunk, legfőképpen talán a DEAC ellen, ott ki tudtuk használni a helyzeteinket, a dunaújvárosiak elleni mérkőzésen pedig jól védekeztünk, be tudtuk őket szorítani, és végül büntetőkkel behúztuk a győzelmet – tekintett vissza ez elmúlt találkozókra a Debrecen ellen első Erste Ligás gólját szerző Farkas László.

– Jó formában van a csapat. Ez részben köszönhető annak, hogy lazábbra vettük az edzésterhelést a nagyobb mérkőzésterhelés mellett. Ennek szerintem meg is látszik az eredménye, a srácok élesebbnek tűnnek, jobb a koncentráció és alapvetően több az energia, amit mozgósítani tudunk. Nagyobb hangsúlyt fektettünk arra is, hogy legyünk egy kemény csapat, amelyik ellen nehéz játszani és szerintem ez meg is mutatkozik a statisztikai számokban. Sokkal több az ütközés, a letámadásokat ütközéssel akarjuk befejezni, a párharcokat próbáljuk megnyerni. Az ellenfél kapujára nagyon agresszíven próbálunk törni, illetve védeni a sajátunkat. Az Újpest elleni játszottunk már többször is, akár felkészülési meccset is, illetve két alapszakasz-mérkőzésen is túl vagyunk már, egyszer nyertünk is. Ők is jó formában vannak, hozzák a meccseiket, úgyhogy biztos egy kiélezett találkozó lesz a péntek esti – nyilatkozta a találkozó előtt Arany Máté, a FEHA19 másodedzője.